Parte de cierre del día 30 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 30 de enero, se encuentran 12 mil 570 pacientes, sospechosos 3 mil 947, en vigilancia 3 mil 065, y confirmados activos 5 mil 558 activos.

Para COVID-19 se estudiaron 18 mil 044 muestras, resultando 1012 muestras positivas. El país acumula un millón 886 mil 523 muestras realizadas y 26 mil 686 positivas (1,41 %).

Del total de casos (1012): 926 fueron contactos de casos confirmados; 34 con fuente de infección en el extranjero; 52 en el día sin fuente de infección precisada.

De los 1012 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 442 y del sexo masculino 570. El 50.8% (514) de los 1012 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 14 mil 974 que representa el 56.1 % de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día (1012), 90 están vinculados con viajeros internacionales.

Los 1012 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, 105, de 20 a 39 años 416, de 40 a 59 años 323 , y más de 60, 168.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 29 casos

Guane: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas de Matahambre: 2 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 23 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 2 (1 contacto de caso confirmados y 1 importado).

Sandino: 1 (importado).

Artemisa: 17 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 1 (sin fuente de infección precisada).

Bauta: 2 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 1 (contacto de caso confirmado).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

La Habana: 458 casos

Diez de Octubre: 10 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 21 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 26 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 60 (58 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cerro: 18 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 20 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 12 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 13 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 20 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 14 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 18 (contactos de casos confirmados).

Playa: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Plaza de La Revolución: 158 (156 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Regla: 13 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 31 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 16 casos

Güines: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

San José de Las Lajas: 8 (3 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 1 (sin fuente de infección precisada).

Matanzas: 39 casos

Cárdenas: 10 (contactos de casos confirmados).

Colón: 2 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 4 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Arabos: 2 contactos de casos confirmados).

Matanzas: 18 (contactos de casos confirmados).

Perico: 2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 8 casos

Cienfuegos: 8 (5 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 18 casos

Caibarién: 2 (importados).

Manicaragua: 2 (contactos de casos confirmados).

Sagua La Grande: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Sancti Spíritus: 3 casos

Sancti Spíritus: 2 (contactos de casos confirmados).

Trinidad: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 64 casos

Bolivia: 6 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 1 (sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 22 (13 contactos de casos confirmados y 9 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 1 (contacto de caso confirmado).

Florencia: 1 (contacto de caso confirmado).

Majagua: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Morón: 29 (19 contactos de casos confirmados y 10 importados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 14 casos

Camagüey: 12 (10 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Minas: 1 (importado).

Nuevitas: 1 (importado).

Las Tunas: 3 casos

Las Tunas: 3 (importados).

Holguín: 5 casos

Holguín: 2 (contactos de casos confirmados).

Mayarí: 2 (contactos de casos confirmados).

Moa: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 125 casos

Contramaestre: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Guamá: 2 (contactos de casos confirmados).

Segundo Frente: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 4 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 9 (3 contactos de casos confirmados, 1 importado y 5 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 100 (82 contactos de casos confirmados y 18 sin fuente de infección precisada).

Granma: 5 casos

Buey Arriba: 1 (sin fuente de infección precisada).

Bayamo: 4 (2 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 206 casos

Baracoa: 10 (contactos de casos confirmados).

Caimanera: 4 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 8 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 172 (169 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Manuel Tames: 3 (contactos de casos confirmados).

Niceto Pérez: 3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 6 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 2 casos (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

De los 26 mil 686 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 558, de ellos 5 mil 508 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 214 (uno en el día), dos evacuados, 49 retornados a sus países, (ninguno en el día) 553 altas del día, se acumulan 20 mil 863 pacientes recuperados. Se atienden en las terapias intensivas 50 pacientes confirmados, de ellos 22 críticos y 28 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias de aspecto bronconeumónicas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se extuba en sin complicaciones, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias y fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con manifestaciones de insuficiencia respiratoria con necesidad de intubar y ventilar, hizo episodio de fibrilación ventricular que resolvió con tratamiento, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Radiopacidad a nivel de base derecha con lesiones de aspecto inflamatorio bibasales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana 68 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Hiperuricemia y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, a través de traqueostomía, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Oligúrica. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Imágenes radiopacas de aspecto inflamatorio diseminadas en ambos campos pulmonares de mayor densidad hacia las bases y vértices, en el hemitórax izquierdo se extienden hasta tercio medio. Reportada de crítica estable.

Ciudadano venezolano de 48 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Quivicán. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presenta hipotensión arterial asociado a arritmias cardíacas acidótica, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Inestable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de70 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyo con aminas. Gasometría con acidemia metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorio en hemitórax izquierdo con derrame pleural. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Gasometría con hipoxemia moderada. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Imagen de radiopacidad homogénea en campo pulmonar derecho fundamentalmente en las bases, así como en región parahiliar izquierda. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica con Marcapaso Permanente. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, no ha tenido más eventos de hipotensión arterial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Inestable hemodinámicamente, apoyado con doble aminas. Buen ritmo diurético. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Imagen radiopaca de aspecto inflamatorio parahiliar en ambos hemitórax. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de68 años de edad. Municipio. Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con distermia ligera, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares que velan todo el tórax. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con distermia ligera, con ventilación mecánica, en decúbito prono intermitente, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares que velan todo el tórax. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil e Incontinencia Urinaria. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, saturando adecuadamente. Hemodinámicamente estable. Tendencia a la hipertensión arterial, se reajusta el tratamiento antihipertensivo. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, presenta cianosis distal, con gradiente térmico, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis respiratoria, alcalosis metabólica e hipoxemia severa. Electrocardiograma. Infarto Agudo de cara anterior extensa con bloqueo de rama izquierda. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio y Provincia. Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión ArterialSe encuentra en Cuidados Intensivos, se recibe del Hospital Agusthino Neto, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil y Artrosis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, no coopera al interrogatorio, con marcada rigidez en el lecho, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Rayos x de Tórax. Lesiones inflamatorias en el hemitórax izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 22 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Comunicación Interventricular con prótesis valvular aortica e Insuficiencia Arterial operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, con períodos de disociación, cierto grado de agitación y movimientos involuntarios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario, con buena saturación. Buen ritmo diurético. Estable hemodinámicamente. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Cerebro Vascular, Demencia Senil. Marcapaso Interno. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, desorientado, afebril, sin déficit motor, se constata en estudio radiológico derrame pleural, se realiza toracocentesis, con polipnea, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Electrocardiograma. Cambios isquémicos en cara anterior extensa. Rayos X de tórax. Radiopacidad de la mitad inferior del campo pulmonar derecho, compatible con una pleuresía de mediana cuantía, imagen nodular del hilio derecho y lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 104 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 91 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, disnea a la movilización, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 42 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Signos de fibrosis con lesiones de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 98 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial Trasplantada de riñón. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 93 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario, en posición prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Sin cambios. Presencia de múltiples opacidades de aspecto inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo y más acentuada hacia la base de este hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Poli quística con afectación en Riñón Izquierdo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se hemodializó sin complicaciones, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, caquéctica, con úlcera de decúbito séptica en región sacra, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con Glasgow en 9 puntos, signos de focalización, buen control metabólico, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Se mantiene sin lesiones pleuropulmonares. Electrocardiograma. Fibrilación auricular con respuesta normal. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin. Trasplante de médula hace tres años y Púrpura Trombocitopénica Idiopática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó deposiciones diarreicas en horas de la noche, sin polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares con predominio en región hiliobasal izquierda. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 45 años de edad. Municipio y Provincia: Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Venosa Periférica y Bronquiectasia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejoría clínica, gasométrica y radiológica, bien hidratado, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidades bilaterales difusas en ambos campos pulmonares, más acentuado en hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin falta de aire, bien hidratada, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Radiopacidades en el hemitórax izquierdo y en 2/3 inferiores del hemitórax derecho, con borramiento de recesos costo y cardio-frénicos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Hernia Discal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Extensas opacidades heterogéneas densas en casi toda la totalidad del hemitórax derecho y 2/3 inferiores del izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con polipnea y desaturación por lo que se decide iniciar la ventilación no invasiva, ahora continúa con polipnea, algo intranquila e irritable sin signos de hipoxemia, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Opacidad de los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en e Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación no invasiva intermitente y alternando con la ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de Tórax. Radiopacidad difusa hiliobasal bilateral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio y provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó desaturaciones e hipoxemia, se comienza con ventilación no invasiva intermitente alternando con la ventilación espontánea con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Radiopacidad difusa que ocupa base izquierda y todo el pulmón derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bien hidratada, buen control metabólico, se retira la ventilación no invasiva, ahora en espontánea con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario alternando con la ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable, Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias y congestivas en ambos campos pulmonares, cisuritis interlobar en hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 50 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en las bases de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se recibe afebril, consciente, orientado, con mejoría del estado general, controlado metabólicamente, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio hiliobasal izquierdo. Reportado de grave.

Falleció la ciudadana cubana de 90 años de edad. Residía en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Comenzó con tos seca y falta de aire. Fue atendida por el médico de la familia de su área, y remitida al Hospital como sospechosa de alto riesgo, donde fue ingresada. Fue realizado Rayos x de Tórax donde se observaron lesiones de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Comenzó tratamiento con antibiótico. Hubo un incremento de la disnea, hipoxemia con cifras decrecientes de saturación de oxígeno e inestabilidad hemodinámica. Fue trasladada para la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se procedió a intubar y ventilar y fue apoyada con doble aminas vasoactivas. En los días siguientes empeoró progresivamente, con Distress Respiratorio Severo y Shock Séptico refractario al tratamiento. Hizo parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 30 de enero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 102 millones 795 mil 487 los casos confirmados (+ 443 mil 819) con 26 millones 91 mil 336 casos activos y 2 millones 220 mil 618 fallecidos (+ 13 mil 423) para una letalidad de 2,16 (+ 0,01).

En la región de las Américas se reportan 46 millones 54 mil 99 casos confirmados, el 44,80 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 859 mil 133 casos activos y 1 millón 59 mil 532 fallecidos (+ 6 mil 665) para una letalidad de 2,30 (- 0,01).