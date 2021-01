Parte de cierre del día 13 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 13 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 7 mil 214 pacientes, sospechosos 2 mil 567, en vigilancia 987 y confirmados activos 3 mil 660.

Para COVID-19 se estudiaron 14 579 muestras, resultando 505 muestras positivas. El país acumula un millón 649 mil 009 muestras realizadas y 16 mil 549 positivas (1,00 %).

Del total de casos (505): 435 fueron contactos de casos confirmados, 33 con fuente de infección en el extranjero y 37 sin fuente de infección precisada.

Del total de casos del día, 102 (20.2%) están vinculados con viajeros internacionales, acumulando 6 mil 172 que representa el 68,8% del total de casos autóctonos desde el 15 de noviembre.

El 52.3% (264) de los 505 casos positivos fueron asintomáticos acumulándose un total de 10 mil 491 que representa el 63.4% de los confirmados hasta la fecha.

De los 505 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 261 y del sexo masculino 244.

Los 505 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años 69, de 20 a 39 años 206 , de 40 a 59 años 148 , 60 y más 82 .

Distribución de los casos confirmados por provincias y municipios:

Pinar del Río: 6 casos

Pinar del Río: 5 (contactos de casos confirmados).

La Palma: 1 (importado).

Artemisa: 19 casos

Bauta: 2 (contactos de casos confirmados)

Alquízar: 5 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 6 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 2 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 175 casos

Diez de Octubre: 19 (10 contactos de casos confirmados, 5 importados y 4 sin fuente de infección precisada).

Arroyo Naranjo: 24 (21 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Boyeros: 18 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 21 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 5 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 7 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 9 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Habana Vieja: 11 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 3 (contactos de casos confirmados).

Playa: 14 (10 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Plaza de la Revolución: 11 (9 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Regla: 2 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 7 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 5 casos

Güines: 5 (3 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada)

Matanzas: 85 casos

Calimete: 2 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 27 (26 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Colón: 10 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Jovellanos: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 27 (contactos de casos confirmados).

Pedro Betancourt: 2 (contactos de casos confirmados).

Perico: 2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 9 casos

Cienfuegos: 5 (contactos de casos confirmados).

Abreus: 1 (contacto de caso confirmado).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Cruces: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Villa Clara: 41 casos

Caibarién: 5 (1 contacto de caso confirmado y 4 importados).

Manicaragua: 2 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 3 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 31 (30 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Sancti Spíritus: 2 casos

Sancti Spíritus: 2(1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Ciego de Ávila: 27 casos

Bolivia: 1(importado)

Chambas: 1(contacto de caso confirmado)

Ciego de Ávila: 4(3 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Ciro Redondo: 1 (sin fuente de infección precisada)

Florencia: 1 (sin fuente de infección precisada)

Majagua: 10( 9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Morón: 9(7 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada)

Camagüey: 15 casos

Camagüey: 15(10 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada)

Las Tunas: 11 casos

Las Tunas:7(6 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Jesús Menéndez: 1 (contacto de caso confirmado)

Puerto Padre: 3 (contactos de casos confirmados)

Granma: 5 casos

Bayamo: 4(contactos de casos confirmados)

Manzanillo: 1(contacto de caso confirmado)

Holguín: 8 casos

Holguín: 3(1 contacto de caso confirmado y 2 importados)

Mayarí: 1(contacto de caso confirmado)

Moa: 1(contacto de caso confirmado)

Rafael Freyre: 1(contacto de caso confirmado)

Sagua de Tánamo: 1(contacto de caso confirmado)

Urbano Noris: 1(contacto de caso confirmado)

Santiago de Cuba: 91 casos

Contramaestre: 4(contactos de casos confirmados y 1 importado)

Guamá: 2(contacto de caso confirmado y 1 importado)

II Frente: 1( sin fuente de infección precisada)

III Frente: 1(contacto de caso confirmado)

Mella: 1(contacto de caso confirmado)

Palma Soriano: 3(contactos de casos confirmados)

San Luis: 2( 1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Santiago de Cuba: 76 (58 contactos de casos confirmados, 2 importados y 16 sin fuente de infección precisada)

Songo La Maya: 1 (contacto de caso confirmado)

Guantánamo: 5 casos

El Salvador: 4(contactos de casos confirmados)

Guantánamo: 1(contacto de caso confirmado)

Isla de la Juventud: 1(contacto de caso confirmado)

De los 16 mil 549 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 3 mil 660 y 3 mil 622 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 160 (dos en el día), dos evacuados, 28 retornados a sus países, 221 altas del día, se acumulan 12 mil 699 pacientes recuperados. Se atienden en las terapias intensivas 38 pacientes confirmados, de ellos 17 críticos y 21 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con una hipoxemia severa. Rayos x de tórax sin cambios, extensas lesiones intersticiales bilaterales en ambos campos pulmonares. Ecocardiograma con una disfunción sistólica moderada del ventrículo izquierdo. Reportado de crítico inestable

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, con fiebre de 38ºC, sedada y relajada, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con una hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales hacia tercio medio de ambos campos pulmonares. Reportada de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con empeoramiento del cuadro de insuficiencia respiratoria por lo que se intuba y se ventila, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia severa. Rayos x de tórax Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares con ligera congestión pulmonar. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con empeoramiento del cuadro de insuficiencia respiratoria por lo que se intuba y se ventila, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio severo. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos x de tórax empeoramiento de las Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares con áreas de condensación en la base pulmonar derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en el municipio. Santa Clara, provincia. Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Estenosis Aórtica ligera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado con trastornos hemodinámicos que necesitó apoyo de aminas, en ventilación mecánica, modalidad controlada de volumen, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Cultivo de secresiones bronquiales con Acinetobacter. Urocultivo con Cándida. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos x de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 103 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Fractura antigua de cadera operada y Demencia senil. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, signos de trombosis venosa profunda del miembro superior izquierdo, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Discretas lesiones inflamatorias en ambas bases a predominio izquierdo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubanade 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Operada de Fráctura de Cadera y reintervenida el 7 de enero por sepsis. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada y relajada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares a predominio izquierdo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubanode 61 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares a predominio izquierdo. Reportada de crítico inestable.

Ciudadano cubano41 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubanode 77 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, pérdida de continuidad de piel en región glútea derecha, se retira sedación, está despertable, continúa con secreciones traqueo bronquiales de moderada cuantía, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Radiopacidades heterogéneas en menor cuantía en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad.Municipio Gibara. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gota. Se encuentra en la Terapia Intensiva, se retira sedación para ir trabajando en el destete, secreciones bronquiales de cuantía moderada, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Opacidades extensas bronconeumónicas en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares densas, de aspecto heterogéneo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Residente en el municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Imágenes radiopacas difusas bilaterales heterogéneas y radiopacidad homogénea basal izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Residente en el municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Sana. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, presenta falta de aire y tos, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Radiopacidad heterogénea hilio basal bilateral. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Residente en el municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tendencia a la hipertensión, sedado y relajado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Residente en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Residente en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Gotosa. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin episodios de arritmia, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Residente en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares, a predominio de hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular, Cardiopatía isquémica y Neoplasia de próstata con metástasis en pulmón. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tinte subictérico, con polipnea superficial, ventilando en espontáneo con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Mejoría de la diuresis. Gasometría con una hipoxemia severa. Rayos x de tórax, Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares mezcladas con imágenes en parches que pudieran corresponder con metástasis pulmonares de la neoplasia de próstata. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 67 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, se mantiene con toma del estado general, hipoxemia moderada, tendencia a la hipoglicemia, ventilando en espontáneo con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis escasas. Gasometría con una hipoxemia moderada. Rayos x de tórax Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubanode 67 años de edad.Municipio. Cerro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus y Fractura de Cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminados en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubanade 48 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Obesidad.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 46 años de edad.Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y VIH. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubanode 45 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio. Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con ligera polipnea, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. TAC tórax. Imágenes en brillo deslustrado, compatible con condensaciones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubanode 38 años de edad. Boyeros. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con ligera polipnea, ventilando en espontánea. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rx de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio. Centro de Habana. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomático, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en bases y periferia de ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 1 mes de edad. Municipio y Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 18 años de edad. Municipio. Cotorro. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Rabdomiosarcoma testicular con metástasis pulmonar y hepática. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias para hiliar derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 8 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma No Hodgkin (diagnósticado hace 2 años). Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mejoría clínica, en ventilación espontánea sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 1 mes de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: no refiere. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Decapitación de las cifras de hemoglobina se decide transfundir. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Negativo. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 5 años de edad. Municipio Manicaragua. Provincia Villa Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia Linfoide Aguda diagnosticada en el mes de noviembre. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio en hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Municipio y Provincia Camaguey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Insuficiencia Cardiaca, Cardiopatía Isquémica, Cataratas y Obesidad. Se encuentra en la Terapia Intensiva, polipneico, con edemas en miembros inferiores, con tinte ictérico y coluria, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente, estable. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Aumento del índice cardiotorácico, con signos de fibroenfisema pulmonar, con reforzamiento de la trama hiliar bilateral y las bases con borramiento del ángulo costo frénico derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio. Provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Epilepsia e Hipotiroidismo. Se encuentra en la Terapia Intensiva, con tos húmeda y decaimiento, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rx de tórax. Múltiples opacidades algodonosas heterogéneas de límites mal definidos localizados en región basal derecha y parahiliar periférica izquierda de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Residente en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Fibrilación Auricular y Colitis. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Electrocardiograma Fibrilación auricular crónica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales y congestión pulmonar. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Residente en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Electrocardiograma Fibrilación auricular crónica. Rayos X de Tórax. Ensanchamiento del mediastino de aspecto vascular, radiopacidad heterogénea parahiliar bilateral, cisuritis. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Residente en el municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, presenta ligera falta de aire, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Imágenes radiopaca homogénea hilio basal derecha con signos de atrapamiento de aire, fibroenfisema pulmonar y bronquiectasia bilateral. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Residente en el municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardíaca, Asma Bronquial, Demencia Senil y Cáncer de Mama en estudio. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con mejoría clínica sin falta de aire y tos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con ligera hipoxemia. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Con imagen radiopaca homogénea hiliobasal derecha con borramiento de los senos costofrénicos y cardiofrénicos a ese nivel que ascienden hasta el tercio medio del pulmón derecho. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 83 años. Municipio Santiago de Cuba. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo. Comenzó con tos seca, fiebre y decaimiento. Dos días después fue evaluada en el Área de Salud por presentar falta de aire, fiebre, tos seca y decaimiento, fue remitida al Hospital e ingresada en sala de sospechosos de alto riesgo. Se mantuvo con disnea ligera y estabilidad hemodinámica. Fue tratada con aporte de oxígeno suplementario y medicamentos según protocolo. Posteriormente presentó polipnea intensa, cianosis, sudoración, hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 87 años. Municipio Camagüey. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Fractura de Cadera, Demencia Senil. Comenzó con tos seca y disnea ligera, fue llevada por sus familiares al Servicio de Urgencias Hospital, en el exámen físico presentaba crepitantes en ambas bases pulmonares y en el Rayos X tórax se aprecian lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. Posteriormente presentó empeoramiento clínico con polipnea intensa, hipotensión arterial, sudoración y taquicardia, hizo parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 13 de enero se reportan 189 países (=) con casos de COVID-19, asciende a 92 millones 306 mil 443 los casos confirmados (+ 435 mil 569) con 21 millones 48 mil 840 casos activos y 1 millón 977 mil 736 fallecidos (+ 11 mil 422 ) para una letalidad de 2,14 % ( =).

En la región las Américas se reportan 40 millones 842 mil 173 casos confirmados (+ 185 mil 648 ), 44,24 % del total de casos reportados en el mundo, con 10 millones 909 mil 579 casos activos y 944 mil 335 fallecidos (+ 4 mil 845 ) para una letalidad de 2,31 ( = ).