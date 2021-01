Cuarentena oficial en Santiago de Cuba para el Consejo Popular Santa Bárbara

Por la compleja situación epidemiológica que presenta el área de salud del ‘Policlínico 30 de Noviembre’, fue aprobada la CUARENTENA, con restricción de movimiento y actividades comerciales, económicas, educativas, culturales y religiosas para la población, en una parte significativa del Consejo Popular de Santa Bárbara.

Los límites se hallan en Escario Esquina Calle 4ta, donde estará ubicado el punto de acceso al reparto y la Posta #1. En la Avenida Victoriano Garzón desde Calle 4ta. hasta Calle 8 de este vecindario, con límite en Pedro Alvarado y Núñez de Balboa, demarcando Aguilera hasta Calle 9 y no incluyendo esta última, pero sí todas las entrecalles de la misma hasta Alfredo Zayas. En Mendieta y Calle 8 se ubicará la Posta no.2 y el segundo punto de acceso. Calle 7, esquina Alfredo Zayas, Calle 6 y Bravo Correoso, Fernández Marcané y Calle 5ta. hasta Enramadas.

En esta área delimitada se realizará la pesquisa activa diaria al 100% de la población incluida en la zona para el aislamiento de unos 4 mil 123 habitantes, abarcando 23 manzanas, donde se ubican mil 235 viviendas y 7 Consultorios Médicos de la Familia.

Para ello se determinó comprobar y facilitar el trabajo de un pesquisador a razón de 100 viviendas como promedio, para evaluar la salud de los moradores en 8 horas de trabajo.

El área de salud ‘Policlínico 30 de Noviembre’ ha reportado desde que comenzó en marzo la pandemia de Coronavirus en Cuba, un total de 43 casos confirmados. Llama la atención que desde que se decretó recientemente la fase III para la provincia de Santiago de Cuba hasta la fecha, se acumulan en la zona 36 pacientes activos por COVID-19. Los infectados han originado 794 contactos directos, que a la vez han conllevado al cómputo de 187 casos sospechosos (siendo 17 positivos por coronavirus) y 390 nexos más, a partir de las relaciones interpersonales. Se tienen actualmente 128 viajeros en vigilancia en la zona, y el control epidemiológico estricto en 160 casas renta.

Es lamentable, tensa y delicada para la salud de la población santiaguera, la situación epidemiológica actual por el comportamiento irresponsable de algunos habitantes y viajeros, además del relajamiento e incumplimiento de las medidas sanitarias para frenar los contagios por Coronavirus SARS-CoV-2. ¡Demasiadas violaciones y pobres sanciones para los implicados!

* Nota importante: Durante la cuarentena de un reparto o comunidad no funcionan las escuelas ni los círculos infantiles que se encuentran dentro del área definida como zona roja; además los estudiantes que residen fuera de ella pero estudian en alguno de los centros del sector delimitado deben ser trasladados a otras instituciones educacionales.

▪Plan asistencial:

En el área en cuarentena se activan 2 puestos médicos para garantizar la asistencia de pacientes. Las propuestas corresponden al local de la Clínica Dental localizada en Calle 7 y Enramadas, donde será atendida la población de los Consultorios Médicos de la Familia (CMF) no. 24, 25 y 26; y al recinto del Distrito no. 4 de Salud, donde será atendida la población de los CMF no. 20, 21 y 27, en el horario de 8 am a 5 pm, dispuestos en la zona de cuarentena. Además, estará radicando en este local El Servicio de Urgencias 24 horas y la Dirección de la Zona de Cuarentena.

▪Afectaciones económicas por la paralización de los servicios:

Dentro del área se encuentran en:

– La Avenida Garzón: Tienda 4ta. y Garzón, Pescadería, Carnicería, Librería “El Estudiante”, ‘El Quijote’, Restaurante “La Reina”, Pastelería, Dinos Pizza, Complejo Wamby, y Complejo Cultural Chan-Chan.

– Escario: Carnicería de Calle 6, Garaje estatal entre calle 7 y 8.

– Enramadas: Iglesia Pentecostal y clínica estomatológica.

– Aguilera: Cafetería #8, Barbería particular, TRD, panadería Sagrado Corazón, Farmacia, Carnicería de Calle 7, y la Bodega de calle 8.

– Fernández Marcané: Oficoda, Peluquería, Barbería, Mercadito de Fernández Marcané y Calle 6, Mercadito Fernández Marcané y Calle 8, restaurantes ‘La Canasta’ y ‘El Tropical’, además de una casa de alquiler para el turismo.

– Bravo Correoso. Panadería de Calle 8, y dos cafeterías particulares.

– Alfredo Zayas: mercadito nocturno.

– Mendieta: nada

– Calle 5ta: Bodega, Taller de Impresión para Autos, Taller de teléfonos Yurai, Punto de Venta por Cuenta Propia, Salón de Impresión Live Print, y negocio de alquiler de trajes.

– Calle 6ta: 3 peluquerías particulares, Gimnasio particular Pacheco Gym, puesto de venta particular (catre), ponchera, taller de cocina, punto de venta artesanal, cafetería El Ecuador.

– Calle 7: Fiscalía, Unidad Administrativa CIMEX, Mercadito particular, gimnasio particular, 2 Iglesias.

– Calle 8: EPASE, Distrito 4 de Salud, bodega (calle 8 y Alfredo Zayas.)

▪I- Medidas Generales para el reparto Santa Bárbara en cuarentena:

– Cuarentena de la población de la zona estratificada, con restricción de moviento y actividades económicas, comerciales, culturales y religiosas.

– Paralizar temporalmente todas las casas de arrendamiento de Santa Bárbara y limitar la contratación a viajeros de Estados Unidos, Haití, México, Surinam, Inglaterra y República Dominicana en el resto de las áreas colindantes por un mes.

– Asegurar desde la Dirección Ejecutiva y los subgrupos del Consejo de Defensa Municipal los servicios básicos a las personas que se encuentren cumpliendo la cuarentena.

– Mantener movilizados a los delegados del Poder Popular en función de participar de manera activa en el cumplimiento de las medidas dispuestas en cada comunidad.

– Incrementar la venta de cloro y otros productos de desinfección.

– Prohibir la venta de cerveza y otras bebidas alcohólicas en los centros gastronómicos del distrito.

– Asegurar la estabilidad en la recogida de desechos sólidos.

– Facilitar e impulsar la visualización en las redes sociales de las medidas sanitarias para elevar la percepción del riesgo, así como comunicar experiencias positivas en el enfrentamiento a la COVID -19.

– Informar el listado de viajeros internacionales a todas las autoridades del distrito, para las acciones de control y vigilancia epidemiológica, así como del aseguramiento logístico.

– Paralizar todos los servicios que generen colas, excepto la canasta básica. A un miembro fijo y saludable de la familia, se le permitirá comprar en la zona los alimentos y provisiones necesarios para el hogar.

– Priorizar con servicio de mensajeros para las compras de sustento, a grupos o personas vulnerables, como ancianos, discapacitados y pacientes con enfermedades crónicas.

– Activar los grupos de apoyo en cada Consultorio del Médico de la Familia.

▪II- Medidas antiepidémicas para la zona en cuarentena:

– Activar una brigada de operarios con 10 aspersores o motomochilas para la fumigación hipoclorito de sodio al 0.5% todas las viviendas del radio de acción de cada foco, así como los parques y otros sitios de confluencia.

– Movilización de 10 operarios de salud para apoyar el tratamiento de fumigación.

– Reforzamiento con inspectores de la ISE al Área del 30 de Noviembre, con la Jefa de Departamento al frente.

▪III- Medidas Asistenciales:

– Recertificar la consulta de Infecciones Respiratorias A previa ubicación en la sala de rehabilitación. Suspender los servicios de rehabilitación.

– Garantizar el ingreso del 100 % de los casos con Infecciones Respiratorias Agudas a sospechosos o no, así como el ingreso domiciliario de todo su contacto.

– Fortalecer las acciones de promoción de salud priorizando el uso de megáfonos, altoparlantes y las emisoras radiales.

– Estratificar como grupo vulnerable a los trabajadores de salud de las unidades asistenciales con el fin de pesquisarlos diariamente.

– Mantener solo los servicios de urgencias y de grupos priorizados en Laboratorio Clínico y el salón de Estomatología.

– Trasladar el servicio de Ultrasonidos Diagnósticos para el área Armando García.

▪IV- Otras Medidas.

– Se tramitarán de manera inmediata para su penalización las denuncias sobre los viajeros internacionales que incumplan con las medidas establecidas de restricción de movimiento.

– Se emitirá parte diario de la situación de todos los casos positivos y sospechosos por COVID-19 a las autoridades competentes.