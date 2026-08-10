Italianos amigos de Cuba visitan la Sierra Maestra

Un total de 50 integrantes de la brigada italiana Centenario de Fidel, con experiencia en acciones solidarias con Cuba, departen hoy con campesinos, estudiantes y colectivos laborales de la Sierra Maestra.

Los amigos procedentes de varias regiones itálicas, entregaron donativos de insumos médicos y educativos a la comunidad de Guamá, en Guisa, recorrieron áreas de investigación, fomento y producción de café y cacao y disfrutaron del arte y las tradiciones de la gente de las montañas orientales cubanas.

Los brigadistas italianos, que llegaron al archipiélago antillano para celebrar el centenario del natalicio de Fidel Castro, conforman delegaciones políticas, sociales y juveniles.

Marcelino Guerra, presidente de la delegación granmense del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Icap, elogio la disposición de estos europeos hacia la Patria de Martí.