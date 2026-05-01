sábado 02 mayo 2026
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Preside Díaz-Canel Primero de Mayo en marcha antimperialista en Cuba

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, preside hoy una marcha por las calles de esta capital con motivo del Primero de Mayo, fecha marcada en un contexto especial para el país.

Foto: Endrys Correa

Díaz-Canel, acompañado por otros altos dirigentes del país y miles de trabajadores salió de la histórica Plaza de la Revolución y se dirige ahora a la Tribuna Antimperialista José Martí, en el malecón habanero frente a la embajada de los Estados Unidos donde será el acto central y donde llegarán miles de habaneros que salieron desde otros puntos de la ciudad.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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