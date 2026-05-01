Preside Díaz-Canel Primero de Mayo en marcha antimperialista en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, preside hoy una marcha por las calles de esta capital con motivo del Primero de Mayo, fecha marcada en un contexto especial para el país.

Foto: Endrys Correa

Díaz-Canel, acompañado por otros altos dirigentes del país y miles de trabajadores salió de la histórica Plaza de la Revolución y se dirige ahora a la Tribuna Antimperialista José Martí, en el malecón habanero frente a la embajada de los Estados Unidos donde será el acto central y donde llegarán miles de habaneros que salieron desde otros puntos de la ciudad.