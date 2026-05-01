Guamá: un desfile de colores, dignidad y memoria (+Fotos)

Color, patriotismo y fervor popular inundaron las calles del municipio Guamá en Santiago de Cuba.

Los trabajadores del municipio santiaguero no solo desfilaron: protagonizaron una fiesta revolucionaria en el Día del Proletariado Mundial, un homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Con banderas en alto y una alegría que desbordaba las aceras, la marcha dijo sí a la Revolución y no al bloqueo.

Desde el gobierno municipal hasta la plaza Primero de Mayo, un torrente humano y combativo recorrió el camino.El desfile, encabezado por el sindicato de la Salud, fue una marea de consagración.

Lo cerraron los civiles de la Defensa, pero el verdadero protagonista fue el pueblo: una sola voz contra el cerco, un solo corazón por las conquistas.

Entre los sindicatos más destacados, reconocieron a Industrias, Comunicaciones y Cultura.Cada paso fue una consigna. Cada consigna, una verdad: la Patria no se negocia, se defiende.

Con unidad y compromiso, los guamenses levantaron el único antídoto posible contra el asedio: la memoria de Fidel y la decisión de seguir siendo libres.