Alistan en Bolivia juicio contra expresidente Evo Morales

La justicia alista hoy para el 11 del mes en curso el inicio de un juicio contra el primer expresidente indígena de Bolivia, Evo Morales, por el presunto delito de trata y tráfico agravado de personas.

Esa información fue confirmada por su abogado defensor, Nelson Cox, quien señaló que ya fueron notificados con la convocatoria judicial.Según el documento, informó, Morales debe presentarse a las 08.20 hora de Bolivia en el salón de audiencias del tribunal correspondiente.

El expediente penal incluye también a una mujer que, según las investigaciones, sería la madre de la presunta víctima involucrada en el caso.Criticó Cox el procedimiento de notificación y afirmó que la defensa presentó un recurso por irregularidades en el proceso.

“Se lo notificó por edicto, pese a que se conoce su domicilio procesal”, sostuvo el letrado al referirse a la actuación judicial.Indicó el jurista que, debido a esta situación, no se garantiza la presencia de Morales en la audiencia de inicio del juicio.

“Estamos presentando un recurso porque no se han cumplido los procedimientos de notificación”, enfatizó durante su declaración.Según el expediente, Morales es investigado por la presunta comisión del delito de trata de personas con agravante, en función de antecedentes ya conocidos.

De acuerdo con la denuncia presentada y publicitada durante el Gobierno del exmandatario Luis Arce, el exdignatario habría mantenido una relación con una menor de edad durante su gestión como presidente.

Añade la acusación que esa relación derivó en el nacimiento de una hija, situación que forma parte del caso.La audiencia del 11 de mayo marcará el inicio de la fase oral del juicio, salvo que prospere el recurso presentado por la defensa de uno de los políticos bolivianos de mayor relevancia internacional.

Morales permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba protegido por miles de sus simpatizantes, quienes mantienen varios anillos de seguridad en torno a su ubicación en esa zona del departamento cochabambino.

En el contexto de las acciones que las autoridades siguen contra Morales, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reveló este martes que el Gobierno acudirá a Estados Unidos, con la intención de solicitar información sobre su posible participación en tráfico de drogas.

Aludió el vicetitular del área adscrita a la cartera de Gobierno los casos de exjefes policiales como René Sanabria y Maximiliano Dávila, quienes ejercieron cargos durante el Gobierno de Morales y después fueron encarcelados y extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Informó Paredes que el Gobierno de Bolivia se incorporará como víctima en esos procesos judiciales abiertos en Estados Unidos, para solicitar información sobre la hipotética participación de Evo Morales.