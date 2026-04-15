Reconocer a Palestina es una necesidad urgente, afirma Türkiye

El presidente del Parlamento de Türkiye, Numan Kurtulmuş, afirmó hoy que el reconocimiento del Estado de Palestina por más países y su plena adhesión a las Naciones Unidas constituyen una necesidad urgente para avanzar en la solución de dos Estados.

Durante su intervención en el “Grupo Parlamentario de Apoyo a Palestina”, celebrado en el marco de la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Estambul, el dirigente subrayó la importancia de reforzar las acciones internacionales en favor de ese pueblo.

Kurtulmuş denunció que el gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, mantiene políticas agresivas y ataques contra civiles palestinos, incluidos mujeres y niños, en medio de una escalada que, según afirmó, trasciende una simple disputa territorial.

El titular del Parlamento turco sostuvo que la cuestión palestina se ha convertido en una cuestión de humanidad, legitimidad política y derecho internacional, y enfatizó que una paz duradera en Oriente Medio requiere la implementación efectiva de la solución de dos Estados sobre el terreno.

Asimismo, reiteró que el objetivo común es la creación de un Estado palestino soberano e independiente dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, garantizando el derecho a la autodeterminación.

El dirigente advirtió que el flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza continúa enfrentando severas restricciones, mientras organizaciones como la Unrwa operan en condiciones extremadamente difíciles.

También alertó sobre el incremento de tensiones en Cisjordania y Jerusalén Este, con ataques a lugares sagrados, en particular la Mezquita de Al-Aqsa, que fue cerrada por primera vez en décadas durante el pasado mes de Ramadán.

Kurtulmuş criticó lo que calificó como un doble rasero en el sistema jurídico internacional y expresó su confianza en que los responsables de violaciones contra el pueblo palestino rendirán cuentas ante tribunales internacionales.

Subrayó, además, que las crecientes protestas en universidades, plazas públicas y parlamentos de diversas regiones reflejan un aumento de la conciencia global en torno a la causa palestina.

En ese sentido, llamó a fortalecer la coordinación parlamentaria para respaldar un alto el fuego, garantizar el acceso de ayuda humanitaria, impulsar la reconstrucción y apoyar los esfuerzos palestinos en materia de reforma institucional.

Finalmente, expresó su confianza en que la lucha del pueblo palestino culminará con el establecimiento de un Estado independiente, al afirmar que la injusticia no prevalecerá pese a los desafíos actuales.

La 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria se desarrolla bajo el lema “Sembrando esperanza, construyendo la paz y garantizando la justicia para las generaciones futuras”, con la participación de representantes de múltiples parlamentos y la realización de decenas de eventos.