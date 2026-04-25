sábado 25 abril 2026
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Convoca EICTV a maestría online sobre inteligencia artificial

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La Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), ubicada en San Antonio de los Baños, Artemisa, anunció la convocatoria RE(IA)L, primera Maestría Online en Inteligencia Artificial y Cine de lo Real, prevista del 15 de junio de 2026 al 8 de enero de 2027.

Según precisó la nota desde la web institucional y el perfil en Facebook de la EICTV, el curso propone un espacio de formación en cine documental, prácticas experimentales, trabajo sonoro y pensamiento crítico sobre la tecnología, con matrícula limitada a 20 participantes.

Dicha iniciativa se impartirá en modalidad online, mediante clases en streaming, organizadas en 15 talleres teórico-prácticos y tres encuentros semanales de dos horas cada uno.

La dirección académica corresponde a Rafael Ramírez y Jorge Yglesias, y el equipo docente lo integran profesionales en activo de diversos perfiles, entre ellos Susana Barriga, Cecilia Barrionuevo, Fernando Valenzuela, Jerónimo Atehortúa, Camilo Restrepo, Marcel Beltrán, Lisandra López Fabe, Eva Randolph y Alejandro Alonso.

El máster abordará narrativas documentales, inteligencia artificial aplicada a la creación cinematográfica, sonido y escucha, cine archivo, escritura, rodaje, montaje, desarrollo de proyectos y estrategias de producción y circulación.

Está dirigido a estudiantes y profesionales de los ámbitos audiovisual, comunicacional, artístico y literario, y requiere dominio básico de software de montaje como Adobe Premiere, Avid o Final Cut, además de conexión a internet de banda ancha.

La formación tiene un costo de tres mil 800 euros y otorga un título propio de la EICTV. Los interesados pueden consultar el plan de estudios completo, el detalle del programa docente y los requisitos de participación en la convocatoria publicada en la web institucional y en la plataforma LatAm Cinema.

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Comentarios
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