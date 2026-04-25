Otorgan sello conmemorativo de la Sociedad Cultural José Martí

El Sello Conmemorativo por el aniversario 30 de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) fue otorgado a cuatro holguineros en reconocimiento a su trayectoria en la promoción, preservación y divulgación de la obra y pensamiento del Apóstol.

La ceremonia realizada este viernes en el Museo Provincial La Periquera distinguió a las profesoras, investigadoras e intelectuales María Julia Guerra Ávila, Xiomara Garzón Montes de Oca y Eliel Gómez Martínez.

Garzón Montes de Oca, vicepresidenta de la SCJM en la provincia, expresó durante las palabras centrales que el reconocimiento no premia una experiencia individual, sino la labor que, a lo largo tres décadas, la institución ha realizado para mantener vivo el pensamiento martiano en todo el país. Recordó los orígenes de la Sociedad, que nació de una reunión entre Armando Hart Dávalos y un grupo de jóvenes familiarizados con la obra de Martí, la docencia y el propósito de extenderla a nuevas generaciones, no solo para la formación de estudiantes, sino también en espacios, talleres y jornadas que involucraran a profesores e investigadores.

Mencionó que la filial holguinera se ha caracterizado por ser una institución integrada en gran parte por mujeres, una de las de mayor representación del país y que, durante años, ha defendido un enfoque internacionalista y solidario desde el territorio.

La homenajeada destacó su trayectoria en la SCJM, la cual ha vinculado su misión con el quehacer de otras instituciones como el Centro Provincial del Libro y la Literatura y el Centro de Superación para la Cultura, promoviendo desde las letras y la música la visión del más universal de los cubanos.

El reconocimiento se enmarca en las celebraciones por el aniversario 30 de la SCJM, que distingue el trabajo de múltiples personalidades en el país por la promoción del legado del Héroe Nacional de Cuba.