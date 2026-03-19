Rechaza Díaz-Canel decisión de Costa Rica de cerrar su embajada

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, rechazó la decisión unilateral de Costa Rica de cerrar su Embajada en La Habana y limitar los vínculos bilaterales al ámbito consular.

Díaz-Canel expresó en su cuenta oficial en X que “se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de EE.UU, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba.

Pero se estrellarán contra la fortaleza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos».

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“Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de #CostaRica, de rebajar el nivel de las relaciones con #Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna.

Se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de EE.UU, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba.

Pero se estrellarán contra la fortaleza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos”.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y titular de Relaciones Exteriores, en la misma red social repudió la decisión arbitraria e injustificada del gobierno de Costa Rica y la calificó como «un acto de clara sumisión ante las presiones y dictados del gobierno de EEUU, que intenta arrastrar a otros países de la región a su intento, históricamente fallido, de aislar a Cuba».

El Canciller cubano aseguró que es una decisión condenada al fracaso, «como ha ocurrido más de una vez en la historia reciente entre Costa Rica y Cuba, cuyos pueblos han demostrado que nada ha podido ni podrá separarlos».

“Repudiamos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno de #CostaRica, de reducir el nivel de las relaciones con #Cuba al ámbito consular.

Es un acto de clara sumisión ante las presiones y dictados del gobierno de EEUU, que intenta arrastrar a otros países de la región a su intento, históricamente fallido, de aislar a Cuba.

Es una decisión condenada al fracaso, como ha ocurrido más de una vez en la historia reciente entre Costa Rica y Cuba, cuyos pueblos han demostrado que nada ha podido ni podrá separarlos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) emitió hoy un comunicado oficial en el que rechaza contundentemente las «irrespetuosas declaraciones» realizadas por el presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien al tratar de justificar este acto inamistoso manipuló la historia y la realidad de Cuba e ignoró la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación económica y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano ha tenido la política de bloqueo de Estados Unidos, hecho reconocido a lo largo de los años por el propio gobierno costarricense.

La Cancillería cubana informó que el 17 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica comunicó mediante Nota Diplomática, sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar su Embajada en La Habana y, sin justificación e invocando una presunta reciprocidad, solicitó a Cuba retirar al personal diplomático de su Embajada en San José y mantener únicamente al personal consular y administrativo, con lo cual a partir del 1 de abril las relaciones bilaterales quedarán limitadas al ámbito consular.

El Minrex denunció que esta decisión fue adoptada bajo presión, sin tener en consideración los intereses nacionales y del pueblo hermano de Costa Rica, y que el gobierno costarricense, con un historial de subordinación a la política estadounidense contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno de Estados Unidos en sus renovados intentos por aislar a la Isla de las naciones de Nuestra América, haciéndose partícipe de su escalada agresiva contra la Revolución cubana, rechazada por la comunidad internacional.

«Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño. Nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común, abonada por grandes próceres de la independencia cubana como Martí y Maceo», concluye el comunicado de la Cancillería cubana.