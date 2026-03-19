jueves 19 marzo 2026
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Actualizan medidas de transporte ante déficit de combustibles

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Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, informó hoy en el programa televisivo Mesa Redonda sobre las acciones aplicadas en su sector para enfrentar el cerco energético de Estados Unidos contra Cuba.

Rodríguez Dávila explicó que el desabastecimiento de combustibles obligó a reajustar los servicios y priorizar las transportaciones de pasajeros y cargas principales del país.

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Señaló que la baja disponibilidad técnica, junto a la falta de combustibles y lubricantes y el deterioro de la infraestructura, impactaron en los servicios de transportación de pasajeros.

El ministro subrayó que se dio continuidad a proyectos impulsados con apoyo del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público y destacó las alternativas aplicadas para enfrentar la situación actual.

En cuanto a la reorganización de los servicios, precisó que se priorizaron las transportaciones mínimas e imprescindibles de pasajeros y cargas, se redujeron los viajes de Ómnibus Nacionales a una salida diaria y los trenes nacionales a una cada ocho días.

Indicó que el Ferry de la Isla de la Juventud disminuyó sus salidas a dos veces por semana y se mantuvo la programación de vuelos nacionales, mientras se suspendieron las transportaciones vinculadas con eventos y otras actividades.

A nivel local, se transportaron más de 70 mil pasajeros mediante medibús y se reorganizó el uso de triciclos eléctricos, con la participación de todos los actores económicos.

En este período se organizó el traslado de 12 mil 800 estudiantes de escuelas especiales y se coordinó la atención de cerca de dos mil 900 pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis.

Entre las principales proyecciones para 2026, Rodríguez Dávila mencionó el ensamblaje de 50 microbuses y 50 carros fúnebres, la incorporación de 150 triciclos eléctricos en los municipios, la adquisición de los primeros ómnibus eléctricos urbanos con respaldo en energía renovable y 400 autos eléctricos para servicios de hemodiálisis.

También se prevé la modernización y completamiento de ambulancias y vehículos fúnebres, así como la instalación de estaciones de carga con paneles solares en la autopista nacional y otros lugares de alta demanda.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
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