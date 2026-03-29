Arriban a puerto seguro las dos embarcaciones del Convoy Nuestra América (+ Fotos)

Tras días de búsqueda en alta mar, las dos embarcaciones restantes del Convoy Nuestra América culminaron su travesía en el Puerto de La Habana, acompañadas por un buque de la Armada de México.

Las naves, identificadas como Friendship y Tiger Moth, fueron ubicadas este sábado por una aeronave mexicana a unas 80 millas náuticas al noroeste de la capital, de acuerdo con la información ofrecida por la Secretaría de Marina del país azteca a través de un comunicado.

Ambas embarcaciones habían zarpado el 20 de marzo pasado desde Isla Mujeres, en el sureño estado azteca de Quintana Roo, con apoyo solidario para Cuba, y tenían previsto llegar entre el 24 y el 25 de marzo.

Ante el cese de las comunicaciones, las autoridades marítimas cubanas y mexicanas activaron un plan conjunto de búsqueda y rescate.

Para contribuir a las labores, se trasladaron al puerto de La Habana dos ambulancias del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), con el fin de asegurar el buen estado físico de los tripulantes.

En el recibimiento participaron los Héroes de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, Coordinador Nacional de los Comité de Defensa de la Revolución, y Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Al encuentro de sus connacionales se sumaron también personal diplomático de distintas embajadas, así como Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, y Mirthia Brossard, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) al frente de la Esfera Ideológica.

La tripulación de ambas embarcaciones sumó nueve personas y estuvo constituida por un alemán, un neerlandés, dos estadounidenses y cinco franceses, incluida una niña de cuatro años.

Al saludar a los jóvenes navegantes, Gerardo Hernández Nordelo afirmó que «los mismos que nos desean todo tipo de males, estaban deseando que sucediera una catástrofe, para acusar a Cuba… Pero ustedes están aquí, y de nuevo les decimos, ¡muchas gracias!».

Luego de reconocer el valor de los tripulantes, frente a las decenas de cubanos que llegaron al agasajo, el Héroe de la República destacó la participación de la pequeña y la elogió como la miembro de menor edad del Convoy Nuestra América.

El Héroe cubano expresó que cada día serán más las personas que entenderán el sentir de los cubanos y ratificó que los cubanos decidieron su destino desde 1959 y seguirán defendiendo ese derecho.

«Inspirados en los próceres de nuestra Patria, nunca permitiremos que el imperialismo nos ponga de rodillas», concluyó.

En declaraciones a la prensa, Abraham Stumo, joven estadounidense originario de Massachusetts, expresó su solidaridad con el pueblo cubano y les envió un mensaje: «todo el mundo está con ellos, todo el sur global», y aclaró que solo los oligarcas e imperialistas apoyan la política norteamericana.

Aseguró asimismo que el mundo no va a dejar que el imperio americano ahogue a Cuba y señaló que su país perdió toda posibilidad de dirigir la Isla después del triunfo revolucionario del 1ro de enero de 1959.