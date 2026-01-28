Festival Jazz Plaza por el intercambio creativo

El Festival Internacional Jazz Plaza 2026 está convirtiendo a Cuba en epicentro mundial del jazz durante estos días, con una programación musical y cultural que se extiende del 25 de enero al 1 de febrero de 2026.

Esta es la 41ª edición de uno de los eventos más emblemáticos de la escena musical cubana y latinoamericana, que desde su creación ha celebrado el intercambio creativo entre jazzistas cubanos y del resto del mundo.

Un festival con alcance nacional e internacional. Tradicionalmente centralizado en La Habana, este año el Jazz Plaza se expande por primera vez a varias provincias de la isla: además de La Habana, se celebran actividades simultáneas en Santa Clara, Santiago de Cuba y Holguín, lo que rompe con la concentración histórica del evento y lo convierte en una verdadera celebración musical nacional.

Los organizadores han confirmado la presencia de centenares de artistas cubanos e intérpretes internacionales de aproximadamente 15–20 países, provenientes de regiones como Europa, América Latina, Norteamérica, Asia y más. Esto convierte al festival en una experiencia cultural verdaderamente global.

La programación es extraordinariamente rica y variada —incluye conciertos multitudinarios, recitales íntimos en salas más pequeñas, sesiones en espacios culturales alternativos, así como actividades académicas en forma de coloquios y talleres, lo que refuerza la importancia del jazz no solo como espectáculo, sino como disciplina musical y herramienta de reflexión.

En La Habana, por ejemplo, se han organizado espacios desde teatros tradicionales como el Teatro Nacional de Cuba hasta clubes y centros culturales como Fábrica de Arte Cubano o el Pabellón Cuba, donde se enlazan jazz, son, y otras raíces musicales cubanas como parte de una fusión sonora que es sello distintivo del festival.

El Jazz Plaza 2026 sigue la tradición de reunir tanto a maestros del género como a nuevos talentos, con artistas cubanos legendarios y figuras internacionales destacadas —por ejemplo, la primera presentación en Cuba de la Moscow Jazz Orchestra bajo la dirección del saxofonista Igor Butman.

Al mismo tiempo, el festival honra y celebra estilos y raíces locales, como lo ha hecho recientemente con presentaciones dedicadas al son cubano, un género profundamente ligado a la historia musical de la isla.

Más allá de su importancia artística, esta edición del Jazz Plaza se desarrolla en un contexto social y económico desafiante para Cuba. Reportes de prensa internacional señalan que las dificultades como los apagones, restricciones de viaje y tensiones políticas externas han marcado la preparación y ejecución del festival, pero también han subrayado su carácter resiliente e inspirador: la música se presenta como una forma de resistencia cultural y esperanza colectiva.

Organizadores y participantes han reconocido que las condiciones son complicadas, pero la realización del evento —con un programa tan ambicioso— refuerza el valor simbólico del jazz como lengua universal y puente entre culturas, especialmente en un país donde la música es una parte esencial del tejido social.

El Jazz Plaza no es solo un festival de conciertos: es una fiesta multicultural que incluye arte visual, encuentros con exponentes de diferentes estilos, actividades formativas, y celebraciones que resaltan la diversidad cultural cubana y su permanente diálogo con el mundo.

Este Festival Internacional Jazz Plaza 2026 está siendo una de las ediciones más amplias y ambiciosas de su historia: consolida la presencia global del jazz en Cuba, promueve el intercambio artístico internacional y reafirma la vitalidad cultural de la isla incluso en tiempos de retos económicos y sociales.