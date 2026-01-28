Otro bebé murió en Gaza por el frío, suman 11 esta temporada invernal

Un bebé de 12 días murió en la norteña ciudad de Gaza como resultado de la ola de frío que azota la región, para sumar 11 hasta hoy desde el inicio de la actual temporada invernal.

La doctora Mayada Jundiya, jefa del departamento de guardería del Hospital Infantil Especializado Abdul Aziz Al-Rantisi, anunció que Haitham Abu Qas falleció antes de llegar al recinto.

Jundiya explicó en un comunicado que este caso elevó a 11 el número de muertes infantiles debido al frío desde el comienzo del invierno en el enclave costero, devastado por la agresión israelí.

Al respecto, la especialista denunció las duras condiciones de vida dentro de las tiendas de campaña para desplazados, entre las que citó la falta de calefacción, lo cual representa una amenaza directa a la vida de los bebés.

Los menores se diferencian radicalmente de los adultos en su capacidad de tolerar las bajas temperaturas porque carecen de suficiente tejido graso para retener el calor corporal, tienen mayor área de pérdida de calor y una reserva energética limitada, subrayó.

Además, alertó sobre su incapacidad para expresar su sensación de frío o pedir ayuda, lo cual les hace entrar rápidamente en el círculo de peligro sin que los padres se den cuenta en muchos casos.

Jundiya confirmó que la mayoría de los niños fallecidos sufrían hipotermia severa, a pesar de los intentos de sus familias por abrigarlos con ropa y mantas.

Señaló que el problema no solo radica en la falta de mantas, sino también en el entorno porque las familias viven en tiendas de campaña expuestas al viento y a la humedad.

Estimó que la demora en acudir al hospital fue un factor decisivo en muchas muertes, y por tanto llamó a los padres a acudir a los centros de salud más cercano tan pronto como noten una disminución de la temperatura del niño.

No obstante, aclaró que el Hospital Al-Rantisi enfrenta serios desafíos para tratar los casos de bebés, especialmente aquellos con hipotermia, debido a la grave escasez de recursos.

Las autoridades de salud del territorio anunciaron el lunes último el fallecimiento por esta causa de una mujer de 63 años, a quien encontraron congelada frente a su tienda de campaña en la sureña zona de Al-Mawasi.

Anteriormente, la última víctima mortal infantil fue Ali Abu Zur, de tres meses, quien perdió la vida el 22 de enero en la ciudad de Gaza y días antes falleció en la misma urbe Shatha Abu Jarad, de siete meses.

Tanto la ONU, como ONG internacionales y el gobierno palestino alertan casi a diario sobre la grave crisis humanitaria en la región, donde casi toda la población está desplazada y vive en tiendas de campañas, muchas de ellas en mal estado.