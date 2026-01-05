lunes 05 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Canotaje cubano a máxima capacidad en el canal

Picture of CNC TV Granma
CNC TV Granma

La disciplina del canotaje (kayak y canoa) recibió el año 2026 con la clasificación máxima de 12 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo del verano próximo

La disciplina del canotaje (kayak y canoa) recibió el año 2026 con la clasificación máxima de 12 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo del verano próximo. Durante este ciclo, el mayor destaque correspondió a la modalidad de canoa, encabezada, principalmente, por las actuaciones de Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López.

En los Juegos Olímpicos de París- 2024, Cirilo obtuvo la medalla de bronce en la prueba c-1 200 metros, mientras que Yinnolis formó pareja con ella en el c-2 500 metros, logrando ambas acceder a la final .

Ya en la temporada 2025, Cirilo se colocó en las finales a de las Copas Mundiales de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un preludio de sus éxitos posteriores: conquistó las medallas de oro y de plata en el c-1 200 metros, en los Campeonatos Mundiales Sub-23 y Absoluto, celebrados en Portugal e Italia, respectivamente.

En la rama masculina sobresalió José Ramón Pelier, quien consiguió preseas de oro y de plata en la distancia no olímpica de c-1 500 metros durante los eventos mundiales de Szeged y Poznan, en ese orden.

El reconocimiento también alcanzó a Yinnolis Franchesca López, quien se ubicó en la octava posición (entre diez nominados) del Premio al Logro Deportivo que concede los Panam Sports Junior Awards, gracias a sus resultados en los II Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, Paraguay. En esa cita, la atleta logró cuatro medallas: tres de oro (c-1 200 m, c-2 500 m y c-2 mixto 500 m) y una de bronce (c-1 500 m).

Con esta actuación, la deportista de la provincia de Villa Clara figuró entre las multimedallistas más destacadas de la delegación cubana que participó en el evento paraguayo, en el que los representantes nacionales de piragüísmo acumularon un total de nueve preseas: tres de oro, tres de plata y tres de bronce, según la ACN.

Cabe destacar que en el canotaje, especialidad en la cual Cuba ha exhibido, históricamente, un elevado rendimiento en certámenes continentales y globales con campeones olímpicos y mundiales, la asignación completa de 12 cupos se reserva para las naciones con mejores resultados en la región.

Junto a Cuba, también recibieron esta cantidad máxima: México, Venezuela, Colombia y la República Dominicana, esta última en su condición de país anfitrión, de acuerdo con el sistema de clasificación publicado por Centro Caribe Sports en el manual para los Juegos.

Destacadas
Canotaje cubano a máxima capacidad en el canal
Refuerzan asistencia alimentaria en comunidades rurales santiagueras incomunicadas por intensas lluvias
Resaltan impronta del Che en los pueblos de Latinoamérica
Una cicatriz en la memoria de la Patria
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios