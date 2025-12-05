viernes 05 diciembre 2025
Coral de Honor para legendarios Estudios Churubusco de México

Directivos del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL) y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), galardonaron a Cristián Calónico Lucio, director de los Estudios Churubusco, por los 80 años de creada esa institución vanguardia del séptimo arte azteca.

La presidenta del FINCL, Tania Delgado Fernández, reconoció durante la ceremonia de inauguración celebrada en el cine Charles Chaplin, que la entrega del Coral de Honor celebra a una de las instituciones esenciales en la historia del cine mexicano, que es también parte de la historia del cine latinoamericano.

Este reconocimiento coincide con la selección de México como país Foco de la 46 edición del encuentro decembrino, recalcando el carácter intrínsecamente multinacional, multicultural, latinoamericanista, caribeño y universal, agregó la funcionaria.

Por su parte, Calónico Lucio, expresó su agradecimiento por el galardón, y comunicó que en su estancia en la isla establecerá algunos convenios, entre ellos, uno con el ICAIC y otro con la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV).

Según refirió, el convenio con la institución formadora se enfocará en la digitalización anual de 52 películas de su archivo, entre otras acciones en planeadas en conjunto.

Un total de siete largometrajes representativos producidos por Estudios Churubusco a lo largo de su existencia, podrán ser apreciados por los cinéfilos cubanos en estos días de Festival; a saber: «Mecánica nacional», «El castillo de la pureza», «Cadena perpetua», «Arráncame la vida», «Solo con tu pareja», «Sueño en otro idioma» y «Nudo mixteco».

Mecánica Nacional (1971)

El Castillo de la Pureza (1972)

Arráncame la vida (2007)

Nudo míxteco (2018)

