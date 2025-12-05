viernes 05 diciembre 2025
Presentan DVD que homenajea 60 años de arte de Lucía Altieri (+ Fotos)

Picture of ACN
ACN

La sede de Producciones Abdala acogió este jueves último la presentación del DVD «Lucía Altieri, 60 años de arte» producto que celebra la carrera de la cantante italiana, y resultado del concierto homenaje realizado el 13 de abril del año pasado en la sala Avellaneda del Teatro Nacional.

Insertada dentro de la programación de la 27.ª Semana de la Cultura Italiana que transcurre en la capital cubana hasta el próximo sábado, la presentación no solo conectó la carrera musical ininterrumpida, dedicada y entregada al arte y al público de Altieri, sino además, sirvió de evocación a más de cuatro décadas y media en esta tierra que, dijo, es la responsable de su lozanía aún a los 91 años.

Asistieron a la velada homenaje, la señora embajadora de Italia en Cuba, Simona De Martino, el etnólogo, poeta y destacado intelectual, Miguel Barnet; el Gerente general de Producciones Abdala S.A., Orlando Pino Amores; el maestro José Loyola, y la realizadora Ana María Rabasa, así como parte del elenco del concierto devenido DVD, como las intérpretes Niurka Reyes y Rebeca Martínez; además de representantes de la diaspora italiana residente en la mayor de las Antillas y público general.

Barnet, confeso amigo de la «italiana más cubana» desde hace varios lustros, agradeció que sea ella una piedra angular para que se conozca más a Cuba en Italia, y que haya traído un pedacito de su país a esta tierra, comparándola con una verdadera embajadora.

Por su parte, Pino Amores dijo sentirse privilegiado por la cercanía a la artista, y destacó cuánto el staff del complejo cultural que lidera ha aprendido de esa relación que es más que profesional: ha sido apoyo, confianza y rigor de ambos equipos de trabajo por un resultado común que tendrá otras repercusiones en el plano empresarial con otros residentes del hermano país y a través de su sede diplomática.

La homenajeada compartió con los presentes sus razones no solo para adorar a la isla antillana, sino además su faceta como empresaria, anécdotas que la vinculan con grandes creadores y hombres del mundo de la política como el líder de la Revolución Fidel Castro Ruz; sin olvidar cierta vez que le pidieron retractarse de hablar sobre su pasión por Cuba en cierto programa de televisión brasileño so pena de perder el contrato con la RCA Víctor; su permanencia en Cuba constituye una clara respuesta a su fiel e inclasificable postura de entonces.

El espectáculo «Lucía Altieri, 60 años de arte», registrado en 2024 por la dupla creativa Cary Rojas-Ana María Rabasa, recrea los temas musicales de «Gracias», álbum contentivo de 10 temas adaptados para esta versión; producidos y remasterizadas por el cantante y productor Laronte, junto a temas musicales recogidos en su álbum «La mulata callejera», compendio de canciones inéditas de Lucía.

Anabell López, María Elena Pena (1949-2024), Geidi Chapman, Pedrito Calvo, Laronte y la misma Altieri, junto a voces más contemporáneas como las de Dairis Álvarez y Sucet García (la China), entre otros, además del Ballet de la Tv Cubana y parte del elenco del espectáculo del Cabaret Tropicana, todos acompañados por la Orquesta Charanga de Oro dirigida por el maestro José Loyola, completaron un emocionante show que llega ahora en formato de DVD bajo el sello Unicornio de Producciones Abdala.

   

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
