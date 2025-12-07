7 de Diciembre, un Día Sagrado para los Cubanos.

Con la predica martiana en alto «¡Honrar Honra! se rindió homenaje a las significativas efemérides que engrandecen la Historia de Cuba.

En el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, de la ciudad de Santiago de Cuba, se recordaron los aniversarios 129 de la caída en combate del Mayor General Antonio Maceo Grajales y su ayudante Panchito Gómez Toro, 91 del natalicio de Frank País García, Jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio, y los 36 de la Operación Tributo.

Momento en que fueron depositadas en la tierra que los vio nacer los restos de los internacionalistas caídos por la independencia de otras naciones y de la 33 de constitución de la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana, (ANCRC).

Como parte del tributo ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz líder de la Revolución Cubana, de Miguel Díaz Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, de la ACRC, de los Familiares y del Pueblo de Cuba, se depositaron en el Panteón de los Caídos por el Internacionalismo.

Hasta ese sagrado sitio llegaron también las rosas de los seres de los queridos de los Mártires.

El Coronel Alexis Carrero Previal, miembro de la Union Nacional de Historiadores de Cuba, destacó la trascendencia del 7 de Diciembre para la nación, fecha que convoca a continuar la lucha en la defensa de la Patria.

Con la ceremonia del cambio de Guardia de Honor en el Frente Patriótico del campo santo santiaguero se realizó el el homenaje.

Hasta el recinto de la En Llama Eterna de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, fueron combatientes de ayer y de hoy a colocar una ofrenda floral a la memoria del Titán de Bronce.