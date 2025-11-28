Recorrió Díaz-Canel comunidad santiaguera Cayo Granma

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, recorrió hoy Cayo Granma, en la bahía de Santiago de Cuba, para evaluar los daños ocasionados por el huracán Melissa y constatar la recuperación de la comunidad de pescadores, integrada por más de 800 habitantes.

Según precisaron fuentes de la Presidencia, durante el recorrido, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba visitó la farmacia, la escuela primaria Juan Gualberto Gómez y la panadería, todas afectadas por los vientos del fenómeno meteorológico, según informaron las autoridades locales.

Toda la población de la isla fue evacuada antes del impacto del evento, y no se reportaron pérdidas de vidas humanas ni lesionados, confirmaron dirigentes del Consejo de Defensa Municipal.

La escuela primaria, que perdió su techo el 29 de octubre, reabrió sus aulas para 61 alumnos, con cobertura docente completa y materiales preservados. Díaz-Canel conversó con los pioneros y maestros y conoció detalles sobre horarios, asignaturas y actividades deportivas.

En diálogo con los pobladores, el Presidente aseguró que continuarán llegando recursos para la recuperación del cayo, donde se registraron afectaciones en 170 de sus 256 viviendas, con 15 derrumbes totales, 20 parciales y 31 techos perdidos completamente.

El levantamiento de daños incluyó también 170 colchones afectados, de los cuales 150 ya fueron entregados, precisaron las autoridades.

Posteriormente, en reunión del Consejo de Defensa Provincial, Díaz-Canel evaluó el avance de la recuperación en Santiago de Cuba y señaló que los próximos días serán decisivos para tareas como la restitución del servicio eléctrico, la certificación de daños y la higienización.

Indicó que todas las fuerzas del país se pondrán en función de la provincia para impulsar el cierre de las labores de recuperación, que incluyen la reparación de viviendas y el restablecimiento de servicios básicos.