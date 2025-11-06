jueves 06 noviembre 2025
Hoy Desde la Presidencia: Sesión del Consejo de Defensa Nacional

Picture of ACN
ACN

La Habana, 6 nov.— Encabezada por Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, el espacio Desde la Presidencia transmitirá hoy en vivo una sesión de ese órgano dedicada a evaluar la marcha de la recuperación en las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa.

Según informó la Presidencia de Cuba en la red social X, el programa se hará en el habitual formato de la Mesa Redonda, con apoyo por videoconferencia, a partir de las 6:00 p. m., y contará con la participación de integrantes de la dirección del Consejo de Defensa a nivel nacional y provincial.

Podrá verse por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y los canales en redes de la Presidencia, Cubadebate y la Mesa Redonda.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
