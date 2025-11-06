Preside Díaz-Canel acto por 50 años de la Operación Carlota

noviembre 6, 2025

Limonar, Matanzas, 6 nov .— Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, preside hoy el acto y ceremonia militar para conmemorar los 50 años del inicio de la Operación Carlota, histórica misión internacionalista de ayuda a Angola.

Ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz; de Díaz-Canel, y del pueblo de Cuba, se colocaron ante el Monumento al Esclavo Rebelde en área del museo de Triunvirato, para honrar la memoria de los héroes y mártires participantes en la Operación.

También en predios del otrora ingenio Triunvirato se recuerda el aniversario 182 de la histórica sublevación liderada en la zona por Carlota, esclavizada de origen lucumí cuyo nombre identifica la operación devenida en epopeya de solidaridad en la que desde 1975 se hermanaron cubanos y africanos.

Se encuentran también entre los participantes en el acto Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido; el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); otros representantes políticos y gubernamentales del pueblo; los embajadores de Namibia y Sudáfrica, la encargada de negocios de Angola en Cuba; una representación de generales de la reserva que participaron activamente en la misión internacionalista, y familiares de combatientes caídos.

Comenzó el 5 de noviembre de 1975 la operación que trascendió como justa hazaña militar internacionalista en la historia contemporánea de Cuba, y que logró la independencia definitiva de Angola, la liberación de Namibia y la eliminación del régimen del apartheid en Sudáfrica.