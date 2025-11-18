Ganó la gente que no se rindió”, afirma en Chile Gustavo Gatica

Santiago de Chile, 18 nov.— El psicólogo Gustavo Gatica, quien perdió la vista durante la represión policial al estallido social, es hoy uno de los grandes ganadores de las elecciones legislativas en Chile.

El joven, de 27 años, resultó electo con más de 94 mil 400 votos después de que el Partido Comunista lo inscribiera como candidato independiente en el distrito ocho, que comprende a las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil.

“Ganó la gente que no se rindió, que siguió soñando con un país más justo, incluso cuando todo parecía cuesta arriba”, escribió en las redes sociales.

Gatica agradeció a quienes confiaron en él y atribuyó la victoria a todos los que luchan desde hace años para que la dignidad deje de ser una promesa y se vuelva realidad.

El joven sufrió la pérdida total de la visión tras recibir impactos de un proyectil lanzado por un carabinero durante la represión a las protestas populares de 2019 contra el modelo neoliberal y las desigualdades sociales.

Asumo este desafío con humildad, con la convicción de que lo que viene no se construye solo, sino junto a las organizaciones, junto a la gente que todos los días empuja para vivir mejor, dijo.

El ahora diputado expresó su respaldo a la candidata presidencial del progresismo, Jeannette Jara, quien se medirá en las urnas el 14 de diciembre a José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano.

“Jeannette Jara cuenta con mi apoyo en la segunda vuelta. Chile necesita profundizar los cambios y cuidar lo que hemos avanzado, y confío en que ella representa ese camino con claridad y compromiso”, escribió.

Unos 15,7 millones de electores fueron convocados a las urnas el 16 de noviembre para escoger al próximo presidente, a los 155 miembros de la Cámara de Diputados y a 23 de los 50 senadores.