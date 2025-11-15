sábado 15 noviembre 2025
Cocodrilos a medio juego de la cima en serie beisbolera cubana

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Holguín, Cuba.— Los Cocodrilos de Matanzas soltaron su furia en el Calixto García y le arrancaron dos triunfos seguidos a los líderes Cachorros, para colocarse a medio juego de la cima de la 64 Serie Nacional.

La tropa de Armando Ferrer salió con dientes afilados desde el primer choque, que dominaron 8-2 gracias a una ofensiva de 11 cohetazos, rematada por un triple oportuno de Dariel Rojo que limpió el tráfico en la última entrada y trajo a dos compañeros para el plato.

Antes, Brayan Peña había sonado un doble remolcador de dos, suficiente para apuntalar la labor del eficaz Silvio Iturralde, que llegó a siete victorias y manda en ese departamento. El cierre quedó en manos de Yosney García, quien apagó el fuego y se apuntó su sexto salvamento.

Si la primera fue contundente, la segunda resultó un duelo tenso, de esos que se juegan con el corazón en la garganta. Yamichel Pérez se creció como un gigante zurdo y caminó toda la ruta para sellar el 2-1 definitivo, pese a la presión de una afición holguinera que no dejó de apoyar a los suyos ni un solo minuto.

El golpe decisivo llegó en el sexto capítulo: Hanyelo Videt encontró hombres en base y soltó un sencillo que valió oro puro, y empujó las dos anotaciones yumurinas frente a los envíos del relevista derrotado José Miguel Rodríguez.

Tras esta barrida, el orden se sacudió arriba: Holguín conserva la punta con 30-17, pero siente el aliento caliente de Matanzas (30-18) e Industriales (28-17). Más atrás, en zona de pelea dura, avanzan Las Tunas (26-17), Mayabeque (26-19), Artemisa (25-20), Sancti Spíritus (26-21) y Cienfuegos (24-20), completando el grupo que, por ahora, sueña con la postemporada.

Destacadas
