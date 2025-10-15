Una alianza para el desarrollo de productos biotecnológicos

Autor: Carmen Maturell Senon

Encaminada al desarrollo de productos biológicos y farmacéuticos para potenciar la salud humana y animal, se constituyó la Red de Biotecnología Agrícola y Atención Sanitaria Natural Cuba-Vietnam, un paso estratégico entre los dos países, que posibilita el avance de la Isla en esta esfera de la ciencia.

Según comentó a Granma Leandro Luis Licea Vargas, presidente de Labiofam, las líneas de trabajo están enfocadas en la producción de vacunas –«para uso humano y veterinario»–, productos dermatológicos naturales, la creación y la comercialización de bioproductos para el desarrollo agrícola, como los biofertilizantes y bioplaguicidas, y otros para el control de vectores con el objetivo de disminuir las afectaciones por dengue, chikungunya y zika.

«Esta colaboración no solo permitirá importar tecnología de punta a Cuba, sino también transferir la nuestra, e investigar y producir bajo el concepto de una sola salud», apuntó.

Hasta el momento, 21 instituciones cubanas, entre las que se encuentran el Grupo Empresarial BioCubaFarma, el hospital Oncológico, y el Centro para la producción de productos citostáticos, forman parte de esta alianza.

A decir de Duong Thi Bich Diep, directora del Instituto de Economía Verde del país asiático, la Red de Biotecnología creada se concibe como una nueva plataforma de cooperación científica, en la que convergen, de manera simultánea e integral, todas las fuerzas.

«Será un espacio que irá desde la investigación hasta la producción y el comercio, ayudando a que los medicamentos cubanos puedan estar presentes en Vietnam, y desde allí expandirse al mundo», expresó.

Por otra parte, en el acto del lanzamiento de la Red –en el que estuvo presente la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Martha Ayala Ávila, directora general del CIGB–, el presidente del Consejo de Administración del Grupo HOA SEN, Le Phuoc Vu, manifestó que la alianza representa un honor a los 65 años del establecimiento de las relaciones entre las dos naciones: «porque demuestra que no solo se detiene en los foros políticos y diplomáticos, sino que se expande a otros campos pioneros: la biotecnología y el desarrollo verde».