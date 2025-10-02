RadioCuba: Treinta años sembrando comunicación en tierra rebelde

Por Javier Labrada García

Con motivo del aniversario 30 de la fundación de la Empresa de Radiocomunicación y Difusión RadioCuba, se celebró este 1ro de octubre un emotivo acto en la comunidad La Lata, en el municipio Tercer Frente, de Santiago de Cuba.

La ceremonia, encabezada por Mayra Arevich Marín, Miembro del Consejo de Estado y Ministra del Ministerio de las Comunicaciones, y Ana Julia Marine López, Viceministra del ramo, reunió a trabajadores del sector, vecinos de la localidad y las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, en un homenaje que resaltó el compromiso de la entidad con la comunicación pública y el desarrollo tecnológico del país.

El escenario es un entorno cargado de simbolismo histórico, pues La Lata fue sede de la Comandancia del Tercer Frente Oriental durante la última etapa de la lucha revolucionaria, y el sitio desde donde el 16 de octubre de 1958 salió al aire una planta de Radio con el indicativo C3R2 (Columna 3 Radio 2) que estableció comunicación con Radio Rebelde en el Primer Frente.

Durante el acto se reconoció a fundadores de la Empresa RadioCuba de todo el país por su labor sostenida de garantizar la salida al aire de las señales de radio y televisión, en medio de complejos desafíos como la obsolescencia tecnológica y las limitaciones financieras, y se destacó especialmente el esfuerzo de sus trabajadores en zonas de difícil acceso, como las montañas del oriente cubano, donde la señal llega gracias a transmisores instalados en comunidades como La Lata.

De igual forma autoridades del sector de la informática y las comunicaciones cancelaron un sello postal conmemorativo por el 30 aniversario de la Empresa RadioCuba, diseñado por Ernesto Gamboa, con una tirada de 31 mil 225 unidades, y donde resalta la frase «Juntos en la transformación digital».

Mayra Arevich Marín, titular del Ministerio de las Comunicaciones, resaltó el papel estratégico de RadioCuba en la transformación digital del país, su vínculo con el pueblo, y el fortalecimiento de la comunicación como herramienta de soberanía, identidad y participación popular.

Al cierre de esta actividad quedó inaugurado en esta comunidad un centro transmisor para la señal digital de alta definición con equipamiento donado por el pueblo y gobierno chino, y que beneficiará a los pobladores de los asentamientos del Consejo Popular El Laurel.