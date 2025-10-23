Emite Defensa Civil Aviso de Alerta Temprana sobre la TT Melissa

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió el primer Aviso de Alerta Temprana sobre la Tormenta Tropical Melissa que, por su importancia, transmitimos de manera íntegra.

Aviso de Alerta Temprana del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la Tormenta Tropical Melissa.

En análisis efectuado con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, sobre la evolución y perspectiva de la Tormenta Tropical Melissa, se apreció que se localiza sobre los 14.3 grados de latitud Norte y los 74.0 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 510 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica.

Melissa posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1000 hectopascal. Se mueve con rumbo próximo al oeste-noroeste, con una velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora.

En los próximos días, tendrá un lento movimiento sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas se tornarán más favorables para su intensificación, por lo que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

Las provincias orientales y centrales deben mantener una estricta vigilancia de la posible trayectoria y desarrollo de este organismo, asimismo transmitir la información y orientación permanente a la población a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y emplear medios alternativos que faciliten el contacto directo con la población, priorizando las zonas de difícil acceso. Coordinar el empleo de drones y los centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastre con sus Puntos de Alerta Temprana.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil