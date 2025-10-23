jueves 23 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Emite Defensa Civil Aviso de Alerta Temprana sobre la TT Melissa

Picture of Defensa Civil
Defensa Civil

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió el primer Aviso de Alerta Temprana sobre la Tormenta Tropical Melissa que, por su importancia, transmitimos de manera íntegra.

Aviso de Alerta Temprana del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la Tormenta Tropical Melissa.

En análisis efectuado con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, sobre la evolución y perspectiva de la Tormenta Tropical Melissa, se apreció que se localiza sobre los 14.3 grados de latitud Norte y los 74.0 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 510 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica.

Melissa posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1000 hectopascal. Se mueve con rumbo próximo al oeste-noroeste, con una velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora.

En los próximos días, tendrá un lento movimiento sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas se tornarán más favorables para su intensificación, por lo que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

Las provincias orientales y centrales deben mantener una estricta vigilancia de la posible trayectoria y desarrollo de este organismo, asimismo transmitir la información y orientación permanente a la población a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y emplear medios alternativos que faciliten el contacto directo con la población, priorizando las zonas de difícil acceso. Coordinar el empleo de drones y los centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastre con sus Puntos de Alerta Temprana.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

Destacadas
A 33 años de promulgarse la Ley Torricelli
Obtiene Santiago de Cuba primer título del Béisbol cinco escolar en el país
Semana de la lactancia materna del 1 al 7 de agosto
Documental «Mijaín», listo para su próximo estreno en Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios