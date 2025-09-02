Sofocan incendio en Yaguajay sin lamentar pérdidas de vidas humanas

Por Luis Francisco Jacomino

Un incendio de medianas proporciones afectó cinco viviendas y el bar cafetería El Refugio, en horas de la noche de este domingo, en la intersección de las calles Panchito Gómez y General Peraza, en el poblado de Yaguajay.

Al amanecer de este lunes fuerzas especializadas del Ministerio del Interior aún investigaban las causas del siniestro, aunque preliminarmente se confirmó que las llamas ocasionaron las mayores afectaciones en el recinto gastronómico y tres de las viviendas colindantes con daños totales en techos y estructuras.

En primera instancia, acudió hasta el lugar el comando de bomberos de la localidad, que más tarde recibió el apoyo de sus homólogos de Sancti Spíritus y Cabaiguán.

Yeni Pérez Cárdenas, vecina del lugar, dijo a la prensa que la custodio de un establecimiento particular alertó sobre la presencia de las llamas y en apenas cinco minutos cobró fuerza el incendio desde el techo del local gastronómico, ubicado en la emblemática esquina de Meneses.

Aún nerviosa por el suceso al que cataloga de terrible, Yeni reconoce y agradece la participación de los pobladores que, junto a fuerzas del Ministerio del Interior, pusieron a buen recaudo las pertenencias de casi todas las familias y lograron salvar muchos de los bienes, en algunos casos en su totalidad. “La gente apoyó con todo lo que pudo se subieron en los techos y evitaron la propagación de las llamas”, relata.

La esquina de Meneses esta mañana de lunes. Foto: Luis Francisco Jacomino/Escambray.

Aunque la familia que ocupaba el local de la antigua óptica de Yaguajay no corrió igual suerte, también logró salvar algunas pertenencias y equipos electrodomésticos. Junto con la investigación en curso, se crearon las comisiones para evaluar los daños y atender a las familias afectadas, una de ellas trasladada hacia una unidad de alojamiento del territorio.

Mileidy Milián Barnes, primera secretaria del Partido en Yaguajay, resaltó el papel de la población y su respuesta ante el incendio, lo cual contribuyó a preservar las pertenencias de los afectados. Elogió, además, el papel de las fuerzas del Ministerio del Interior y los integrantes del comando local, quienes, a pesar de su juventud, asumieron con valentía la extinción de las llamas.

Al lugar de los hechos acudieron en la media noche de este domingo las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia y el municipio de Yaguajay.