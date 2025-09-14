Monarca Leñadores y el quinto éxito sucesivo en 64 SNB

Por: José Luis López Sado

La Habana.- El monarca exponente Leñadores de Las Tunas venció este sábado 9×3 a Piratas de Isla de la Juventud y firmó su quinto éxito sucesivo en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

De anfitrión en el Estadio Julio Antonio Mella, y en un partido de cuatro cuadrangulares, el cuadro tunero pegó 17 jits, incluidos jonrones de Yassel Izaguirre y Yosvani Alarcón, quien destacó madero en ristre al conectar de 5-4, con cuatro remolques.

También hubo vuelacercas de los pineros Javier Madrazo y Alexander Almarales. Segunda victoria del relevista Rodolfo Díaz, que apenas admitió dos jits en 4.0 innings, con par de ponches y sin conceder boletos.

Perdió Yordanis García por segunda ocasión en el joven torneo.

Además, en su parque Guillermón Moncada, Avispas de Santiago de Cuba le propinó KO de 22×2 a Vegueros de Pinar del Río. El cuarto bate y receptor indómito Raydel Sánchez propulsó cuatro anotaciones y el hombre proa y jardinero izquierdo José Luis Gutiérrez se fue de 5-4, saldo similar al de este viernes.

Tercera victoria de Osvaldo Acuña para igualar en el liderato del torneo con el relevista espirituano Fernando Betanzo. Los lanzadores visitantes concedieron la friolera de 14 bases por bolas, de ellas tres intencionales. Segundo descalabro de Leodan Reyes.

Cachorros de Holguín se deshizo 7×4 de Indios de Guantánamo con excelente pitcheo de Luis Caser, quien tiró 6.2 entradas al compás de cuatro jits y siete abanicados. El elenco holguinero pegó 15 imparables, de ellos tres per cápita a las estadísticas de Michael Gorguet y Ernesto Torres. Perdió Orlandis Martínez.

Con estos resultados, Leñadores, Avispas y Cachorros comparten los lugares del segundo al cuarto (6-2), a medio juego del líder Cocodrilos de Matanzas (7-1) que selló su juego contra Villa Clara a causa de la lluvia.

En los restantes cotejos, Industriales venció 7×1 a Mayabeque, Ciego de Ávila 7×4 a Sancti Spíritus y Granma 7×5 a Camagüey, en un partido de seis errores.

Artemisa-Cienfuegos suspendieron por lluvia.