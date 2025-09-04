jueves 04 septiembre 2025
Convocan en Cuba al Premio de Actuación Adolfo Llauradó

La Asociación Hermanos Saíz (AHS), a partir de la idea de la desaparecida cineasta Jacqueline Meppiel, convoca hoy al Premio de Actuación Adolfo Llauradó, en aras de reconocer a los mejores exponentes jóvenes de esta manifestación en Cuba.

Según la convocatoria, pueden aspirar al reconocimiento actrices y actores de hasta 35 años de edad residentes en el país y hayan trabajado en obras de teatro para niños y adultos, en la televisión y el cine.

El jurado, constituido al efecto, evaluará las obras que hayan sido estrenadas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.

Para el teatro, en el caso de las reposiciones, regirá el mismo período. En tanto no podrán nominarse en una categoría a actores que la hayan ganado con anterioridad.

Serán otorgados ocho premios que consisten en diploma acreditativo y el pago de 10 mil pesos cubanos cada uno, en las especialidades de actuación femenina en teatro para adultos, para niños, dramatizados de televisión y cine de ficción.

Además, actuación masculina en teatro para adultos, para niños, dramatizados de televisión y cine de ficción.

Podrá concederse un Premio Especial a una figura con una presencia destacada en uno o más medios, el cual consiste en diploma acreditativo y el pago de 15 mil pesos cubanos.

El fallo del tribunal será inapelable y los resultados se conocerán en diciembre próximo, en un acto público celebrado en el Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS.

