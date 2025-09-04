Crece cifra de muertos y heridos por ataques contra ciudad de Gaza

Ramala, 4 sep.— Más de mil 100 palestinos murieron y unos seis mil resultaron heridos en las últimas tres semanas como resultado de una ofensiva israelí para reocupar la norteña ciudad de Gaza, denunció hoy una fuente oficial.

La Oficina de Prensa del gobierno en la Franja señaló que, durante ese lapso, las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) detonaron más de 100 robot con trampas explosivas en áreas residenciales, lo cual causó graves daños en numerosos barrios.

Para evitar emboscadas y combates con los milicianos palestinos, el Ejército comenzó a utilizar este año ese método y drones cargados con explosivos para derribar zonas enteras de edificios en el enclave costero.

La Oficina condenó la nueva campaña bélica, iniciada el 13 de agosto, que tiene el nombre de Carros de Gedeón II.

Tales violaciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional humanitario, subrayó.

La institución instó al mundo a adoptar medidas urgentes y vinculantes para detener “este genocidio contra civiles y llevar a los criminales de guerra israelíes ante la justicia”.

En medio de este panorama, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) condenó también la “brutal agresión contra la ciudad de Gaza durante más de veinte días”.

Esa ofensiva es complementada con el endurecimiento del bloqueo, el hambre sistemática y los ataques deliberados contra lo que queda del sector médico, afirmó el grupo islamista.

Esta semana la Defensa Civil del territorio afirmó que las FDI destruyeron más del 85 por ciento de las viviendas y la infraestructura en los vecindarios de Shuja’iyya y Tuffah, y el 70 por ciento en Zeitoun, Sabra, Jabalia, Nazla y Balad.

También hay muchos daños en las ciudades vecinas de Beit Hanoun y Beit Lahia, apuntó.

Este martes, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos denunció que el Ejército destruye cada día como promedio unas 300 viviendas en las ciudades de Gaza y Jabalia.

Esos ataques se producen a un ritmo acelerado y sin precedentes, con el objetivo declarado de destruir Gaza y desplazar a sus residentes, subrayó la ONG en un comunicado.

Citado por el Canal 12 israelí, Adi Ben Nun, director del Sistema de Información Geográfica de la Universidad Hebrea, afirmó hace unos días que el 80 por ciento de los edificios de la ciudad de Gaza fueron destruidos tras 23 meses de guerra.

Los barrios de Shati, Nasser y Shuja’iyya quedaron completamente destruidos, detalló el experto, que se basó en análisis satelitales.

Según Ben Nun, en los vecindarios de Rimal y Al-Tufah, así como en partes del campo antiguo, quedan en pie del 25 al 39 por ciento de los edificios, y en la zona de Daraj hasta 40 por ciento.

A principios de agosto, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan presentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para reocupar el enclave costero en varias fases, la primera de las cuales comenzará con la ciudad de Gaza y zonas aledañas, pese al rechazo internacional a la maniobra.

Para tal fin, las Fuerzas Armadas comenzaron a llamar a filas a unos 60 mil reservistas que participarán en la operación, que incluirá hasta cinco divisiones.