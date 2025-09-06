sábado 06 septiembre 2025
Conmemora Universidad de Oriente  aniversario 50 de la Preparación para la Defensa

Picture of Yamaili Almenarez González
Yamaili Almenarez González

Fotos Autora

La integración de la Preparación para la Defensa en las universidades cubanas, una iniciativa clave que desde 1975 integra la formación militar y patriótica en la educación superior, cumple en este mes 50 años.

Este sistema nació del convenio entre el Ministerio de las FAR y el Ministerio de Educación para preparar a los estudiantes universitarios  fortaleciendo la defensa nacional con conocimientos técnicos y valores revolucionarios.

En la Universidad de Oriente la educación para la defensa es prioridad y tiene como principal misión  formar profesionales comprometidos con la soberanía, la independencia y la seguridad de Cuba.

Parte de la jornada de este homenaje lo constituyó un recorrido histórico. Los sitios visitados fueron el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia y el Varentierra.

