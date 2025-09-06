Conmemora Universidad de Oriente  aniversario 50 de la Preparación para la Defensa

Fotos Autora

La integración de la Preparación para la Defensa en las universidades cubanas, una iniciativa clave que desde 1975 integra la formación militar y patriótica en la educación superior, cumple en este mes 50 años.

Este sistema nació del convenio entre el Ministerio de las FAR y el Ministerio de Educación para preparar a los estudiantes universitarios fortaleciendo la defensa nacional con conocimientos técnicos y valores revolucionarios.

En la Universidad de Oriente la educación para la defensa es prioridad y tiene como principal misión formar profesionales comprometidos con la soberanía, la independencia y la seguridad de Cuba.

Parte de la jornada de este homenaje lo constituyó un recorrido histórico. Los sitios visitados fueron el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia y el Varentierra.