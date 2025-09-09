martes 09 septiembre 2025
Canto de todos para los cubanos, jornada de amor y esperanza

La Habana, 9 sep.— La Jornada por el 25 aniversario de “Canto de todos” prosigue hoy con una exposición por los 50 años del Movimiento de la Nueva Trova.

El evento, que sesiona desde el pasado sábado, incluye un concierto a las 10:00 hora local de los cantautores Augusto Blanca y Mario Sergio Mora en la Biblioteca Nacional José Martí.

La jornada anterior comenzó con un evento teórico y la participación de ponentes de Cuba y de otros países de Latinoamérica, quienes dialogaron sobre las realidades de sus naciones; cómo enfrentar al neoliberalismo en la región fue una voz general de los asistentes al certamen en su acontecer de este lunes.

Hasta el 11 del presente mes la trova cubana e internacional homenajeará a Vicente Feliú y su capacidad movilizadora en torno a la canción comprometida, gracias a esta iniciativa, cuyos primeros 25 años serán celebrados de la mano de varias generaciones de cantautores.

La lista de los visitantes en La Habana y a Casa de Las Américas ascendió a más de 80 de diversas latitudes y con una causa común: cantarles a sus contextos y luchas desde la solidaridad.

