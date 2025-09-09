martes 09 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Por una zafra superior laboran en entidad productiva Luis Manuel Cabrera Bueno

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

San Luis, Santiago de Cuba.— Los socios de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Luis Manuel Cabrera Bueno se alistan para enfrentar la venidera contienda azucarera, prevista a comenzar en diciembre.

Para la zafra azucarera 2025 – 2026 se prevén alrededor más de 12 mil toneladas de caña teniendo en cuenta que el central Paquito Rosales debe moler este año para producir meladura y se entregará caña al ingenio Dos Ríos.

En la venidera contienda se trabaja para incrementar los rendimientos hasta 45 toneladas por hectáreas y lograr reducir el 3 por ciento de materia extraña en el corte manual.

Es prioridad no solo para la zafra lograr mayor autosuficiencia alimentaria y diversificación de los cultivos varios y en ese sentido crecen las áreas sembradas en el Polo Productivo El Sopapo, que le permita a la UBPC Luis Manuel Cabrera Bueno lograr mejor rentabilidad económica.

Destacadas
A 56 años del asesinato del guerrillero boliviano Inti Peredo
Retamar entre versos, homenajes y cultura en Cuba
Protestas, Guardia Nacional, el foco de atención sobre Los Ángeles
Reclaman verdad y justicia para mapuche chilena Julia Chuñil
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…