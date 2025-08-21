jueves 21 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Participa Cuba en taller regional sobre influenza zoonótica

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Cuba está representada en el Taller Regional de Diagnóstico de Influenza Zoonótica que sesiona hasta el 22 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de especialistas de diversos países de América Latina y el Caribe.

Según el perfil oficial del Ministerio de Educación Superior de Cuba en la red social Facebook, el evento es convocado por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de Sanidad Animal.

El encuentro se realiza con el propósito de fortalecer las capacidades regionales de diagnóstico, vigilancia y respuesta ante brotes de influenza zoonótica.

Por Cuba participan las investigadoras Dr. C. Carmen Laura Perera González y Dr. C. Ana María Acevedo, del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), institución desempeña un rol clave en el monitoreo de enfermedades emergentes y reemergentes en el país, así como en la cooperación científica internacional.

De acuerdo a la OMS, la influenza zoonótica, causada por virus que pueden transmitirse entre animales y humanos, representa una amenaza creciente para la salud pública global, razón por la que se promueve, en el contexto del taller, el intercambio de experiencias, la armonización de protocolos diagnósticos y el fortalecimiento de redes de laboratorios en la región.

Destacadas
Participa Cuba en taller regional sobre influenza zoonótica
Asesinato del soldado fronterizo Luis Ramírez López
Acuerdo de cooperación fomenta acciones por la igualdad de género
Arriba hoy a Cuba el Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…