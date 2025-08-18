lunes 18 agosto 2025
Opera con normalidad tren no. 16 Holguín-La Habana

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Alrededor de las 2:05 del sábado, la locomotora del tren No. 16, procedente de Holguín con destino La Habana, sufrió un descarrilamiento parcial mientras ingresaba, a los patios de la Estación Central de La Habana.

El incidente movilizó a las autoridades ferroviarias para garantizar la seguridad de los 984 pasajeros, de los cuales 164 abordaron en tramos intermedios del recorrido. No se reporta ningún lesionado.

De acuerdo con una información del Ministerio de Transporte el descarrilo de la locomotora No. 52557 se produjo en una zona sin andén, cerca del puente elevado de la estación, afectando cuatro ruedas.

Las autoridades de la Empresa de Ferrocarriles de Occidente y directivos y especialistas de la empresa Trenes Nacionales de Pasajeros presentes en las labores de recuperación destacan que la tripulación y el conductor actuaron siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Añade la fuente que los pasajeros bajaron sin contratiempos, aunque inicialmente permanecieron en el tren por precaución y, de manera inmediata, se activaron equipos de apoyo para atender a los pasajeros y tripulantes.

Con la asistencia de locomotoras auxiliares, la unidad descarrilada fue reencauzada y trasladada para su revisión, proceso que tomó un poco más de una hora. En este momento, la estación ya opera con normalidad.

Una comisión investigadora, integrada por miembros de la Administración del Transporte Ferroviario (ATF) y autoridades provinciales, analiza las causas técnicas del fallo.

