Exitoso en Pabexpo programa de verano Pa’ Cuba

La Habana.— Con unas 10 mil visitas los fines de semana y hasta seis mil en el resto de los días valoran los organizadores de exitoso el programa de verano Pa’ Cuba que concluye este domingo en el recinto ferial Pabexpo, de esta ciudad capital.

Rafael Alejandro Rodríguez, director de Pabexpo, expresó brevemente a la ACN que la afluencia de público no cesa, las personas vienen en familia a disfrutar de las ofertas variadas que incluyen juegos didácticos, espectáculos infantiles y para adultos, expoventas, y gastronomía, entre otras.

Silvia llegó a Pabexpo desde el llamado paradero de Playa en un triciclo eléctrico y pasó junto a una amiga varias horas recorriendo el recinto y comentó que regresaría antes del domingo para adquirir algunos productos que necesita e identificó con precios más asequibles.

Varios de los integrantes del grupo de trabajo que comercializa equipos electrodomésticos de la marca “all novu” coincidieron en la gran aceptación que han tenido las cocinas de gas, de inducción, ollas arroceras y ollas multipropósito, que trajeron a la feria con novedosas ofertas de precios, “siempre tenemos una fila para adquirir los productos y las personas se van satisfechas”, afirmó una de las jóvenes dependientes.

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos acuden a Pabexpo para encontrar una recreación diferente, en amplios espacios devenidos salas de juegos, puntos de venta de artesanía, confituras, útiles del hogar, muebles y calzado.

El 15 de agosto último Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó Pabexpo y conoció que en todas las salas hay más de 160 actores de la economía distribuidos en casi 200 stand, una iniciativa de la empresa de eventos del Grupo Empresarial Palco para aprovechar que en los meses de verano el recinto estaba desocupado.

Tal vez pudiera perfeccionarse para el futuro mediato la participación de más entidades estatales que acompañen con la diferenciación de los precios a los actores económicos no estatales.

Al parecer Pa’ Cuba llegó este verano para quedarse y dar utilidad a los amplios salones de Pabexpo, opción recreativa que agradecen los cientos de miles de cubanos que ya transitaron por allí, como Jorgito, quien salió corriendo a jugar con los globos y la pelotas después que en sus travesuras virtuales no tuvo mucha suerte.