martes 19 agosto 2025
Cubanas del voley de playa suman primer triunfo en Asunción 2025

Picture of ACN
ACN

La Habana.— La dupla cubana de voleibol de playa femenino, integrada por Kailin de la C. Garrido y Maikelín Drik, sumó en la tarde noche de este lunes su primer éxito en el evento de la disciplina, correspondiente a los II Juegos Panamericanos Júnior, con sede en Asunción, Paraguay.

Garrido y Drik rindieron en disputado encuentro 2-1 (16-21, 21-17, 16-14) al binomio dominicano de Yari Cleto y Crismil Paniagua, en un duelo muy nivelado donde las de la mayor de las Antillas supieron sacar ventaja en el bloqueo y las de la tierra del merengue no pudieron aprovechar la superioridad en servicio.

En el orden individual Drik y Panigua, por uno y otro equipos, fueron las de mayor aporte con 19 puntos per cápita, mientras Garrido y Cleto se agenciaron un total de 15 cada una, en el desafío escenificado en las arenas de Luque, ciudad ubicada a unos 18 kilómetros de la capital paraguaya.

Este martes las cubanas, que presentan ahora balance de una victoria e igual número de derrotas, cerrarán la fase clasificatoria ante las peruanas Stephannie A. Castillo y Yezet A. Romero, mientras las dominicanas verán net por medio a las bolivianas María I. Chacón y María J. Galindo, estas últimas actuales líderes de la agrupación B con dos y cero.

El sistema de competición en la justa, en la cual intervienen 16 duplas, otorga boleto directo a los líderes de cada apartado (A,B,C,D), mientras segundos y terceros lugares se cruzarán en duelos de eliminación por el avance cuartos de final.

Además, el certamen incluye como atractivo adicional el hecho de que reparte boletos de clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027 para el equipo mejor ubicado perteneciente a la Confederación Sudamericana de Voleibol y el primero de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, tanto entre varones como entre féminas.

Destacadas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…