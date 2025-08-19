Cubanas del voley de playa suman primer triunfo en Asunción 2025

La Habana.— La dupla cubana de voleibol de playa femenino, integrada por Kailin de la C. Garrido y Maikelín Drik, sumó en la tarde noche de este lunes su primer éxito en el evento de la disciplina, correspondiente a los II Juegos Panamericanos Júnior, con sede en Asunción, Paraguay.

Garrido y Drik rindieron en disputado encuentro 2-1 (16-21, 21-17, 16-14) al binomio dominicano de Yari Cleto y Crismil Paniagua, en un duelo muy nivelado donde las de la mayor de las Antillas supieron sacar ventaja en el bloqueo y las de la tierra del merengue no pudieron aprovechar la superioridad en servicio.

En el orden individual Drik y Panigua, por uno y otro equipos, fueron las de mayor aporte con 19 puntos per cápita, mientras Garrido y Cleto se agenciaron un total de 15 cada una, en el desafío escenificado en las arenas de Luque, ciudad ubicada a unos 18 kilómetros de la capital paraguaya.

Este martes las cubanas, que presentan ahora balance de una victoria e igual número de derrotas, cerrarán la fase clasificatoria ante las peruanas Stephannie A. Castillo y Yezet A. Romero, mientras las dominicanas verán net por medio a las bolivianas María I. Chacón y María J. Galindo, estas últimas actuales líderes de la agrupación B con dos y cero.

El sistema de competición en la justa, en la cual intervienen 16 duplas, otorga boleto directo a los líderes de cada apartado (A,B,C,D), mientras segundos y terceros lugares se cruzarán en duelos de eliminación por el avance cuartos de final.

Además, el certamen incluye como atractivo adicional el hecho de que reparte boletos de clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027 para el equipo mejor ubicado perteneciente a la Confederación Sudamericana de Voleibol y el primero de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, tanto entre varones como entre féminas.