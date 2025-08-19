Cuba insta a la unidad latinoamericana frente a peligro imperial

La Habana.— Casa de las Américas de Cuba llamó a unidad latinoamericana y alertó en una declaración publica sobre el peligro que atraviesan los países del Caribe por el despliegue de fuerzas militares en la región.

«La diplomacia de las cañoneras regresa al Caribe», advierte el texto publicado por la institución cubana en la red social Facebook bajo el título Frente al gigante de las siete leguas, nuestra unidad.

El enunciado desde La Habana hace referencia a palabras del Héroe Nacional Cubano escritas en el ensayo Nuestra América, de 1891:

«¡Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes».

En su comunicado, Casa de las Américas llama la atención sobre los barcos, aviones, un submarino y miles de efectivos estadounidenses que son desplegados en la región, esta vez con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad de los Estados Unidos.

«Parecería una gastada farsa si no fuera porque puede derivar en tragedia. La noticia circula al mismo tiempo que el gobierno de ese país, de manera impúdica, violando todas las normas de la convivencia internacional, pone precio a la cabeza del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela», apunta el documento.

Denuncia además al secretario de Estado Marcos Rubio, quien en una entrevista reciente expresó que su gobierno tendrá que enfrentarse inevitablemente al «régimen narcoterrorista» de Venezuela «con algo más que recompensas»

En sus declaraciones, Rubio mencionó además a Colombia, con su «presidente errático», entre los países que deben regresar al camino de la más absoluta subordinación a la Casa Blanca.

«A Trump -que ansía el Premio Nobel de la Paz mientras apoya sin fisuras el mayor genocidio de nuestro tiempo- le encantaría llevarse la gloria de ser el enterrador de la Revolución Bolivariana», indica la declaración.

Subraya que ante tales circunstancias, es necesario denunciar el desvergonzado belicismo imperial y apoyar decididamente al pueblo y al gobierno de Venezuela.

«En un momento tan peligroso, resulta imprescindible seguir trabajado por la unidad de las fuerzas de izquierda en Nuestra América. No podemos darnos el lujo de ceder ante trampas y manipulaciones que solo benefician a la reacción y al fascismo», señaló.

Acerca de la importancia de la unión continental, el texto llamó la atención sobre los recientes comicios en Bolivia.

«Los previsibles resultados de las elecciones en Bolivia son un ejemplo muy cercano y doloroso del costo de la desunión. No se trata de ignorar diferencias o de callar ante lo que se considere erróneo o arbitrario, incluso dentro de las contradicciones de un proceso revolucionario.

La construcción de la unidad pasa, sin dudas, por el debate y el análisis colectivo de situaciones complejas», indica el comunicado de Casa de las Américas.