Advierten en EEUU sobre impacto de cancelación de fondos para vacunas

Washington.— El doctor Jerome Adams, excirujano General de Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), advirtió hoy que «la gente morirá» si el país abandona el desarrollo de las llamadas vacunas de ARNm.

El principal portavoz en asuntos de salud pública del gobierno federal en aquel momento, hizo sus declaraciones tras el anuncio del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., de suspender unos 500 millones de dólares en fondos para investigación.

Kennedy dijo la semana pasada que la administración cancelaría 22 proyectos de desarrollo de vacunas de ARNm, argumentando que estas «no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la Covid-19 y la gripe».

Los proyectos fueron financiados a través de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (Barda); sin embargo, el secretario de Salud señaló que los fondos se destinarían a «plataformas de vacunas más seguras y amplias que mantengan su eficacia incluso con las mutaciones del virus».

Adams opinó en el programa televisivo ‘Face the Nation’, las afirmaciones de Kennedy sobre la eficacia de las vacunas de ARNm «simplemente son falsas».

Las vacunas de ARNm salvaron millones de vidas durante la pandemia de la Covid-19, y actualmente los científicos están utilizando esa tecnología galardonada con el premio Nobel para intentar desarrollar fármacos y tratamientos contra una larga lista de enfermedades.

«Sabemos que, según las estimaciones más conservadoras, se han salvado más de dos millones de vidas gracias a la tecnología de ARNm», recalcó Adams.

El ARNm es un tipo de molécula natural presente en el cuerpo y que funciona como una «tarjeta de recetas que le indica al cuerpo cómo producir una proteína», explicó el también médico anestesiólogo.

Por eso, los recortes de financiación podrían frenar el progreso en una de las «áreas más prometedoras de la medicina moderna», alertó.

El doctor Adams afirmó que, más allá de la Covid-19, esa tecnología «nos ayuda a desarrollar vacunas y nuevos tratamientos» en otras áreas, desde el cáncer y el VIH hasta la gripe y el virus del Zika.