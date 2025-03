Caballo de Troya: ¿cómo crear un influencer que vaya contracorriente?

Texto y fotos por Arleen Labañino y Cristian Silva.

En la lucha contra la hegemonía mediática occidental, cobran fuerza los influencers activistas, periodistas o creadores de contenido. La dicotomía “aliados o desechos” fue tema de reflexión en el IV Coloquio Internacional Patria, donde tres panelistas contaron sus experiencias como influencers, periodistas independientes, comunicadores independientes, cualquiera sea el término mejor representado.

Con Juan Teixeira conversamos en este espacio sobre el rol de los creadores digitales en los movimientos sociales y la toma de conciencia en las audiencias.

Juan Teixeira, periodista independiente español, miembro del canal Spanish Revolution, de contenidos ambientalistas y sociopolíticos definió, durante su presentación en el panel, el término Caballo de Troya como el intento de posicionar un perfil diferente en un entorno donde prevalece el seguimiento de tendencias.

¿Cómo lograrlo?



Primero hay que tener mucha conciencia social, ser humano, ser realista y saber definirse como activista, creador de contenido o periodista, siempre hay un rol primario aunque los restantes lo complementen. “Mira, cuando eres periodista dependes de muchas personas a tu alrededor y respondes a un discurso colectivo más directo, y dependes de lo que haga también el editor, de que el directo te publique o no. Yo estuve mucho tiempo en Ucrania observando la realidad, lo que se vivía allí, y luego miraba los medios y nada que ver, ni siquiera los que tenían que ver conmigo. Entonces un poco que te vas decepcionando, o para decirlo mejor vas cobrando valentía para que tu visión sea lo que ves, no lo que debes moldear.”

“Ahora, encajar en un sistema mediatizado, en redes, sin respaldo institucional es un crecimiento lento, pero que necesita presión de parte del generador del contenido, ejercer sobre los ritmos de la web.”

“A mi no me gustaba la red, pero cuando creé mi podcast necesité las redes para atraer público, un público “libre para elección” Porque dentro está también la necesidad de monetizar, sobretodo cuando eres independiente. Entonces la factualidad es que debes extender tu red, buscar tu propio alcance bajo tus propios términos, con varios proyectos. No es sencillo por supuesto, pero se puede lograr. Además como objetivo debes plantearte.”

– Cuando eres periodista independiente recae el trabajo de gestionar, editar, transformar el contenido por tu mismo. ¿Qué resumes de tu experiencia al respecto?

“Precisamente en este proceso de ir contra la corriente lo más importante es tener control de tu contenido.”

– ¿Crees que sea posible sortear los bloqueos de algoritmo en las redes sociales?

“Claro que si, todo es cuestión de entrenarse para identificar los vacíos y los rejuegos de cómo funciona el algoritmo. A nosotros nos eliminan videos y post todos los días. Hace poco Elon Musk subió una fotografía señalizando “a lo nazi”. Cuando nosotros publicamos nuestras reacciones nos eliminaron los post por “contenido de difusión nazi”, pero el de Musk no lo eliminaron. Bueno nosotros entonces lo subimos intercalando signos en la palabra nazi (ej: n@z*). Nos lo quitaron de nuevo, bueno ahora le pusimos un emoji sobre la cabeza a Musk, para que la IA no lo reconozca y así. Es cuestión de ir aprendiendo, tropiezo a tropiezo.”

Desde el IV Coloquio Internacional Patria obtuvimos esta entrevista con objetivo de seguir profundizando en alternativas comunicativas contrahegemónicas, conectando narrativas, conectando pueblos.