EEUU, arranca Cumbre de la OTAN

Washington, 9 jul.— Aunque el aniversario 75 de la fundación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue el 4 de abril, la efeméride convocó la cumbre que arranca hoy en la capital de Estados Unidos.

El presidente Joe Biden recibirá a 38 jefes de delegaciones en Washington DC para esta cita, que, según la Casa Blanca, es histórica.

En una sesión informativa con la prensa la víspera, el embajador Mike Carpenter, asistente especial del presidente y asesor principal para Europa en el Consejo de Seguridad Nacional consideró que los líderes de la OTAN se reunirán “en un momento tan importante para la seguridad transatlántica”.

A juicio del funcionario, durante sus 75 años, “la OTAN ha mantenido a Estados Unidos y al mundo más seguros”, algo con lo cual difieren críticos y activistas por la paz.

La organización dará la bienvenida en la Cumbre a Suecia, inscrito como el trigésimo segundo miembro de la alianza trasatlántica, comentó.

La cita también tratará de mantener su alineación contra Rusia y de apoyo a Ucrania, en un conflicto que dura ya más de dos años y medio.

Durante el fin de semana decenas de activistas por la paz participaron aquí en la Conferencia No a la OTAN, sí a la Paz y en una manifestación en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, para expresar su oposición a esta alianza, la cual, como expresaron, no es bienvenida. La protesta contó con la presencia de varios oradores, entre ellos la diputada alemana Sevim Dağdelen, quien denunció que «la OTAN y el país líder, Estados Unidos, no tienen nada que ver con los derechos humanos, siempre y cuando no dejen de matar gente en todo el mundo».

Por su parte, Medea Benjamin, cofundadora de CodePink, reclamó el fin del gasto del dinero de los contribuyentes para financiar guerras como la de Ucrania.

Al menos 150 personas de Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Canadá viajaron a la cita y “estamos encantados con la cantidad de gente de Estados Unidos que vino también”, precisó a Prensa Latina una de las coordinadoras, Ann Wright, coronel retirada, exdiplomática y miembro del colectivo Veteranos por la Paz.

La OTAN nació como resultado de la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949. Por décadas, supuestamente, ha brindado garantías de seguridad al mundo, pero en realidad, a juicio de historiadores y analistas, ha sido uno de los factores desestabilizadores a nivel global.