Chacha una santiaguera para respetar

Vencerle años a la vida es el desafío más importante de cada ser humano en una marcha impredecible, donde se van logrando objetivos, en relación con la entrega de cada cual y a partir de los conocimientos, las necesidades y los valores adquiridos.

Si bien el tema es mayormente apropiado para sicólogos y sociólogos, no escapa a este espacio la posibilidad de reconocer a quienes coronan su existencia con méritos, notorios, sobre todo si se trata de una mujer.

María Antonia Bravo Aragón es una santiaguera de 88 años de edad, quien atesora una enjundiosa obra de apego fiel a la Revolución y aún se mantiene con el pié en el estribo.

Foto Autora

La querida Chacha, como todos la conocen en la barriada del Consejo Los Maceo, en Santiago de Cuba, trabaja en la Empresa de Tecnología de la Información y la Automática de la Unión Eléctrica, UEB ATI Santiago, donde ocupa el puesto de recepcionista, pero por su acometimiento en otras muchas tareas, es, al decir de su director Fernando Calvi Linchenat, “el alma de la empresa”.

Esta mujer empoderada, ejemplo de su vigorosa condición, alista numerosas responsabilidades y acciones, primero para contribuir al triunfo de la Revolución y luego durante los 65 años transcurridos, desde aquellos momentos iníciales de establecimiento del nuevo orden social.

Las medallas que posee refieren por si solas todo cuanto ha hecho hasta hoy. Entre otros otorgamientos ostenta con mucho orgullo: las medallas de la Alfabetización, las Fuerzas Armadas, de Combatiente de la Revolución y otras, así como la Distinción 28 de septiembre y reconocimientos por ser fundadora de los CDR, de la Milicia Nacional y demás méritos, ganados con dedicación y lealtad a la obra.

Chacha es una mujer con una vitalidad envidiable, dispuesta siempre a cualquier tarea con una sonrisa, que siempre le acompaña; tiene dos hijas, una vive con ella y la otra en el exterior, a quienes supo atender, sin descuidar sus ocupaciones sociales, acompañadas con sentido de pertenencia, optimismo y disposición para enfrentar obstáculos.

“Tres veces he sido invitada a emigrar, pero de aquí no me voy, mucho menos ahora que el país tanto nos necesita. Me siento satisfecha de todo lo realizado y aún la Revolución puede contar conmigo porque me sobra voluntad, amor y fuerzas para seguir batallando”.