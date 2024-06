En defensa de la vida laboratorio clínico del hospital oncológico santiaguero

Los centros hospitalarios asumen, en su condición asistencial, diversas actividades, entre las cuales es imposible clasificar por importancia, al formar parte de un engranaje imprescindible para los diagnósticos y correctos procederes médicos.

En tal sentido, los laboratorios clínicos son parte esencial de esa maquinaria para una asistencia acertada, al desempeñar el rol de brújula y respaldo a los galenos de hospitales, policlínicos o de las comunidades. Así se constata a diario en el Hospital Oncológico Conrado Benítez, de Santiago de Cuba.

En reciente diálogo con Zulema Mercedes Cobas Ramos, jefa del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre se conoció de cuánto tributa el quehacer de sus técnicos y especialistas para garantizar con agudeza y prontitud los análisis generales y específicos, sin importar el esfuerzo que implica de domingo a domingo.

“Con los resultados de los estudios ayudamos a los médicos al diagnóstico certero en la atención a las diferentes patologías oncológicas y no oncológicas, con un estudio diario de 60 a 70 pacientes”.

A la par del contenido básico, “el laboratorio está vinculado al área docente con el correspondiente apoyo al conocimiento de estudiantes de bioanálisis clínico de primero y segundo año de su carrera, práctica que contribuye a afianzar la enseñanza adquirida en el aula.

“El quehacer profesional del Laboratorio va mucho más allá, ya que está insertado en cuatro ensayos clínicos: Sarcoma cervicón, colorectal y neouroepo. Aportamos la parte analítica de los ensayos, evaluamos la sangre y su comportamiento.

“Nuestro universo de atención son todos los pacientes de quimioterapia, radioterapia, cirugía y pacientes ambulatorios, con énfasis en el control de calidad de manera permanente para una mayor confiabilidad en los resultados.

“Una práctica frecuente es que tomamos a ciegas la muestra de cualquier paciente y se vuelve a analizar para compararla con los resultados iníciales. También montamos las extracciones en los equipos de alta tecnología, que son calibrados diariamente; a estos además se le adicionan los sueros controles para mayor calidad.

Según refirió la jefa del Laboratorio Clínico y el Banco de Sangre, “actualmente el trabajo se garantiza con el 42 por ciento de la plantilla, porque algunos cumplen misión y otros están enfermos, no obstante el flujograma se cumple tanto en las urgencias como en las solicitudes de consultas externas y las de hospitalización.

“Y quiero significar que no hemos estado exento de las carencias de insumos y reactivos, pero no existen demoras en su solución, porque la dirección del centro y la administración constituyen una fortaleza importante ante el enfrentamiento de las dificultades. Aquí, también, se priorizan los servicios con riesgo biológico, de ahí el recorrido diario que hace el director y esa actividad no ha parado; asimismo se ayuda a otros hospitales que requieren de la Quimioterapia. El colectivo de nuestro centro es muy unido y nuestro Laboratorio porta ese principio con mucha satisfacción”.

Sucede que, con el 85 por ciento de mujeres, esta área, devenida eje esencial en el desempeño médico ante el tratamiento del cáncer, resultó vanguardia en el año 2023 y mantiene su competencia y profesionalidad en defensa de la vida.