Determinan retirar difusión ofensiva contra presidenciales en Brasil

El Tribunal Superior Electoral (TSE) determinó retirar propagandas que hoy afloran con ofensas contra los dos candidatos que disputarán la presidencia de Brasil, en la segunda vuelta de sufragio prevista para el 30 de octubre.

La página oficial del TSE menciona al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, abanderado del Partido de los Trabajadores (PT), y al mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ambiciona reelegirse como postulante del Partido Liberal.

En la representación impulsada por la campaña de Lula, la corte concedió una medida cautelar para eliminar contenido de la empresa Brasil Paralelo, publicado en la red social Twitter.

Por mayoría de votos (cuatro a tres), el fallo determina la retirada del video en el que la compañía propaga desinformación, al alterar la realidad de los acontecimientos relativos a la corrupción y que afectan el honor e imagen del exgobernante.

Tal exclusión del audiovisual debe cumplirse dentro de 24 horas bajo pena de multa diaria de 10 mil reales (unos dos mil dólares).

Al abrir la divergencia, el ministro Ricardo Lewandowski afirmó que la materia atribuye al candidato Lula una serie de escándalos de corrupción que jamás fueron imputados a él.

«En este sentido, considero grave el desorden informativo presentado», señaló Lewandowski, al ser acompañado por los ministros Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves y Carmen Lucía.

De Moraes precisó que, en esta segunda ronda, están ocurriendo dos modalidades de desinformación: la que manipula premisas reales para llegar a una conclusión engañosa y el uso de medios tradicionales para divulgar fake news (noticias falsas).

«Y eso debe ser combatido para garantizar al elector una información verdadera, para que el elector pueda analizar de manera libre, consciente, en quien él quiere votar. La libertad de elección del votante también depende de información fiable», enfatizó el timonel del TSE.

En el recurso presentado por la campaña de Bolsonaro, el ministro Paulo de Tarso Sanseverino concedió una medida cautelar para el retiro inmediato de inserciones en propaganda electoral que acusan al exmilitar de practicar canibalismo.

Durante una entrevista grabada en 2016, pero revelada recientemente, con el periódico estadounidense The New York Times, el excapitán del Ejército afirmó que, cuando era diputado, no comió carne humana de un nativo porque nadie quería ir con él.

Al respecto, el presidente del Consejo del Distrito Sanitario Indígena Yanomami, Junior Kekurari, calificó de mentiras sobre su pueblo la confesión de Bolsonaro, pues «no somos caníbales, nunca hemos tenido eso. No tiene un relato (sobre eso). Ni relatos ancestrales ni actuales. Ese presidente no tiene respeto con el ser humano», denunció.

