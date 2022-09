Doble triunfo santiaguero en el Cepero abona empeño finalista

El equipo de Santiago de Cuba afirmó su rumbo hacia la final del Campeonato Nacional de softbol, rama varonil, que se disputa en Ciego de Ávila al conseguir este martes victorias a costa de Holguín y Habana en el Estadio José Ramón Cepero que le permiten mantenerse en la segunda casilla del certamen y lo perfilan como protagonista junto a Ciego de Ávila -líder del evento- de la lucha final por el título.

Veamos los numeritos finales de ambos encuentros:

Estadio José Ramón Cepero

HOL: 1 2 0

SCU: 8 8 2

Ganó Manuel Espino, perdió José Ávila y hubo cuadrangulares de Miguel Savigne, Yersander Rodríguez y Adonis Benítez.

HAB: 1 2 0

SCU: 16 10 0

Ganó Javier Navarro, perdió Yosvani Cárdenas y botaron la pelota Yasmani Álvarez, Miguel Savigne y Dayron Benítez

Por su parte Ciego de Ávila siguió invicto tras sumas sus triunfos décimo y onceno, respectivamente a costa de Habana y Granma en el terreno de la Escuela Provincial de la disciplina por lo que sigue cómodamente adueñado de la cima de esta lid de la bola blanda.

He aquí el saldo de ambos encuentros:

Escuela Provincial

CAV: 12 8 0

HAB: 1 5 2

Ganó Armando Camejo, perdió Yosvani Cárdenas. Cuadrangular de Yurisander Ramos.

GRM: 3 5 0

CAV: 13 12 1

Ganó Eduardo González, perdió Annel Iznaga. Cuadrangulares de Reinier Vera y Osiel Mojena.

La jornada competitiva se completó con otros dos partidos en ese mismo escenario que desembocaron en éxitos de Villa Clara sobre Granma y de Holguín a costa de Villa Clara.

He aquí los numeritos:

VCL: 9 12 0

GRM: 4 12 0

Ganó Ordanis Díaz, perdió Álvaro Rojas

HOL: 5 8 0

VCL: 0 4 1

Ganó Rafael Guerra, perdió Leonardo Jiménez: Bambinazo de Bárbaro González

Tras esta fecha la tabla de posiciones marcha así: CAV 11-0, SCU: 8-4 , HOL: 6-6, VCL: 5-7 , HAB: 3-9 , GRM: 2-9.

La cartelera de este miércoles señala los siguientes duelos:

Escuela Provincial: CAV vs SCU, CAV vs HOL, GRM vs HOL y GRM vs HAB.

Cepero: VCL vs HAB y VCL vs SCU.

