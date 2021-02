Parte de cierre del día 8 de febrero a las 12 de la noche

Spread the love













Al cierre del día de ayer, 8 de febrero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 16 mil 215 pacientes, sospechosos 3 mil 582, en vigilancia 7 mil 562 y confirmados activos 5 mil 071 activos.

Para COVID-19 estudiaron 19 mil 322 muestras, resultando 580 muestras positivas. El país acumula dos millones 049 mil 708 muestras realizadas y 34 mil 064 positivas.

Del total de casos (580): 538 fueron contactos de casos confirmados; 18 con fuente de infección en el extranjero; en el día 24 sin fuente de infección precisada. De los 580 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 307 y del sexo masculino 273.

El 45,3% (263) de los 580 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 19 mil 062 que representa el 55,9% de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 21 están vinculados con viajeros internacionales. Los 580 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 79; de 20 a 39 años: 165; de 40 a 59 años: 213; y más de 60: 123 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 15 casos

Consolación del Sur: 2 (contactos de casos confirmados).

Guane: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 9 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 1 (contacto de caso confirmado).

Viñales: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 19 casos

Artemisa: 8 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta: 2 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 292 casos

Diez de Octubre: 27 (26 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Arroyo Naranjo: 22 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 18 (17 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Centro Habana: 32 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 31 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 9 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 17 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 25 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 23 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 22 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 17 (contactos de casos confirmados).

Playa: 12 (9 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Plaza de la Revolución: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Regla: 4 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 9 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 35 casos

Batabanó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bejucal: 1 (contacto de caso confirmado).

Güines: 9 (3 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Madruga: 6 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 5 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Nicolás de Bari: 3 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Norte: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Matanzas: 15 casos

Calimete: 1 (contacto de caso confirmado).

Cárdenas: 4 (contactos de casos confirmados).

Colón: 1 (contacto de caso confirmado).

Jagüey Grande: 2 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 5 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 7 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (sin fuente de infección precisada).

Cienfuegos: 6 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 31 casos

Caibarién: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Manicaragua: 3 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 22 (18 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Santo Domingo: 3 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 1 caso

Trinidad: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 12 casos

Ciego de Ávila: 5 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 2 (contactos de casos confirmados).

Morón: 4 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 2 casos

Camagüey: 1 (importado).

Sierra Cubitas: 1 (importado).

Las Tunas: 2 casos

Las Tunas: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Granma: 13 casos

Bayamo: 12 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 22 casos

Gibara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 10 (7 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Mayarí: 4 (contactos de casos confirmados).

Moa: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Rafael Freyre: 2 (contactos de casos confirmados).

Sagua de Tánamo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 87 casos

Contramaestre: 1 (contacto de caso confirmado).

Mella: 1 (sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 2 (1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 68 (64 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 16 casos

Caimanera: 2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 14 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 11 casos (6 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

De los 34 mil 064 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 071, de ellos 5 mil 003 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 244 (cuatro en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, 1 099 altas del día, se acumulan 28 mil 693 pacientes recuperados (84,2%). Se atienden en las terapias intensivas 68 pacientes confirmados, de ellos 35 críticos y 33 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bajando sedación, en ventilación mecánica, con distress respiratorio. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana 86 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Diabetes Mellitus, Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil pero que no se comunica por vía verbal, solo emite gritos, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en la base del pulmón izquierdo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión, Diabetes Mellitus e Infarto Agudo de Miocardio reciente. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Anuria. Gasometría con acidosis mixta, hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de hemitórax derecho y base izquierda. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría en valores normales. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambas bases a predominio Izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos 1/3 inferiores de los campos pulmonares, asociado a lesiones de fibrosis. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Neoplasia de estómago operado en 2001. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana 84 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias, presencia de fibrosis y dilataciones bronquiales a predominio derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus, Cardiopatía Isquémica, Hipotiroidismo, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin melena, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Oligoanúrica. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias parahiliar y basal derecha. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipertensión. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias desde el tercio medio de ambos campos pulmonares hasta las bases con borramiento de los ángulos costofrénicos. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Fibrosis pulmonar y Enfermedad renal crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano portugués de 75 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Síndrome Dandi – Walker e Hiperplasia prostática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con una acidosis metabólica en corrección. Rayos X de Tórax. Mejoría radiológica. Se observan escasas lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad mórbida e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se mantiene taquicárdico, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero, se trabaja en el destete del ventilador. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, dolor precordial con cambios eléctricos y Edema Agudo del Pulmón con repercusión hemodinámica con necesidad de intubar y ventilar y apoyarlo con aminas. En ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligúrico, en hemodiálisis días alternos. Electrocardiograma. Signos de infarto agudo del miocardio de cara anterior extenso. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 37 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, herida quirúrgica séptica, sonda pleural permeable, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente con apoyo de doble aminas. Ritmo diurético bajo. Rayos X de tórax. Derrame pleural bilateral a predominio del hemitórax izquierdo. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en el Cuidados Intensivos, afebril, se le realiza traqueostomía sin complicaciones, se disminuye la sedación y los parámetros ventilatorios, despertable, en proceso de destete, con ventilación mecánica a través de traqueostomía. Hemodinámicamente estable. Gasometría con parámetros aceptables. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Imagen de radiopacidad homogénea en campo pulmonar derecho fundamentalmente en las bases, así como en región parahiliar izquierda. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en el Cuidados Intensivos, afebril, se realiza traqueostomía sin complicaciones, disminuye la sedación, en ventilación mecánica, guarda decúbito prono. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético a pesar de creatininas elevadas. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax. Imágenes radiopacas difusas de aspecto inflamatorio bibasales y parahiliares. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Imagen inflamatoria en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada sin relajación, con tendencia a la hipotensión, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Discreta mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano 77 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, secreciones traqueo bronquiales escasas, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Anuria. Gasometría con acidosis respiratoria ligera. Rayos X tórax. Infiltrado pulmonar bilateral. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en disfunción multiorgánica, sedada, con empeoramiento de la dinámica ventilatoria, con ventilación mecánica, en decúbito prono, se realizan maniobras de reclutamiento alveolar, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Ecocardiograma. Disfunción sisto diastólica de ventrículo izquierdo. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Extensas lesiones intersticiales bilaterales en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 81 años de edad. Municipio de Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Extensas lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin. Trasplante de médula hace tres años y Púrpura Trombocitopénica Idiopática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias hacia las bases con predominio en región hiliobasal izquierda. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se ha disminuido la sedación sin estigmas de nuevo sangrado nasal, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo II. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, mejor control de la glucemia con la infusión de insulina, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica (Cetoacidosis Diabética). Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Epiléptica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con tendencia a la bradicardia en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético adecuado. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hemangioma Cerebral e Hiperplasia Prostática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con episodios de bradicardia extrema, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Radiopacidad difusa en ambos campos pulmonares y homogénea en vértice derecho correspondiente atelectasia a dicho nivel. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio Mayarí. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con lesiones ulceradas en miembros inferiores con sepsis, curadas por el especialista de ortopedia, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buena diuresis. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Opacidad heterogénea algodonosa que ocupa el hemitórax derecho, con discreta opacidad en el vértice Izquierdo. Reportado de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bien hidratado, con escasas secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Neuropatía diabética y Nefropatía diabética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Adenocarcinoma de Próstata. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares, a predominio de hilio y base derecha. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, empeoramiento clínico por trastornos de perfusión, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Radiopacidad heterogénea difusa bilateral. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, se realizó traqueostomía sin complicaciones, neumotórax derecho se realiza pleurotomía, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de Tórax. Radiopacidades difusas heterogéneas diseminadas en ambos campos pulmonares con un patrón intersticial. Pulmón derecho reexpandido. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio Guane. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientado, falta de aire cuando se moviliza al baño, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Discretas lesiones inflamatorias en la base del pulmón izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes Mellitus y Operada de Cadera hace 4 años. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientado, con polipnea ligera, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en la base del pulmón derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio y provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría normal. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontanea. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha y vértice izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de fibrosis asociado a escasas lesiones inflamatorias en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario, en decúbito prono con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax.Fibrosis y lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en hemitórax derecho y 2/3 inferiores de hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 88 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de hemitórax derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Diez de octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Diez de octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 100 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Mejoría radiológica. Fibrosis en ambos campos pulmonares asociado a discretas lesiones inflamatorias en hemitórax derecho y base izquierda. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos x tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 83 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Hepatitis C. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con control de las arritmias, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Ecocardiograma. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo moderadamente deprimida con una disminución de la contractilidad miocárdica. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea moderada, taquicárdica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto congestivo parahiliar y en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, sin polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se extuba sin complicaciones, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Hiperuricemia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, hiperglicemico en fase de corrección, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 81 años de edad. Municipio Alquízar. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Epilepsia, Enfermedad Cerebro Vascular, Ulcera péptica y Fibrosis Pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, sin focalización motora, desorientada en tiempo y espacio, con lenguaje disártrico, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 15 años de edad. Municipio La Palma. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales. Acidosis Tubular Renal Distal con Nefrocarcinosis, Insuficiencia Renal Crónica, Trasplante Renal, Leucopenia severa y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no disnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 31 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, en decúbito supino, con adecuada saturación. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en Ventilación No Invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Radiopacidades bilaterales más acentuadas en tercio inferior de campo pulmonar izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Moa. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales. Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos consciente y cooperativo, afebril, sin falta de aire, en ventilación no invasiva, sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Opacidades heterogéneas de aspecto inflamatorio en hemitórax izquierdo y base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Mieloma Múltiple y Prolapso mitral. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente, en posición prono intermitente, con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Presencia de lesiones inflamatorias 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Baracoa. Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular Isquémica (postración) e Insuficiencia Arterial Crónica (Amputación supracondílea de Miembro inferior izquierdo). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, post operatorio de la necrosis isquémica del pie derecho sin complicaciones, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Radiopacidades heterogéneas hiliobasales bilaterales a predominio derecho, de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Arterial Crónica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Glicemia elevada en fase de corrección. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. Radiopacidad en velo de hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Radiopacidades heterogéneas parahiliar derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X tórax. Radiopacidades parahiliares bilaterales a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Parkinson. Estadía hospitalaria: 7 días. Hizo episodio de dolor precordial, que evolucionó a bradicardia extrema y realizó parada cardiaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus Obesidad e Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 17 días. Hizo parada cardiaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 92 años de edad. Residía en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cáncer de Próstata e Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo parada cardiaca que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Residía en el Municipio Especial Isla de la Juventud. Antecedentes patológicos personales: Asma bronquial, Hipertensión Arterial, Tabaquismo y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estadía hospitalaria: 5 días. Hizo parada cardíaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 8 de febrero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 106 millones 891 mil 642 los casos confirmados (+ 214 mil 274) con 25 millones 741 mil 168 casos activos y 2 millones 332 mil 597 fallecidos (+ 5 mil 778) para una letalidad de 2,18 (=).

En la región de las Américas se reportan 48 millones 52 mil 831 casos confirmados (+ 56 mil 13), el 44,95 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 594 mil 972 casos activos y 1 millón 115 mil 471 fallecidos para una letalidad de 2,32.