Parte de cierre del día 28 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 28 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 11 mil 304 pacientes, sospechosos 4 mil 187, en vigilancia 2 mil 225 y confirmados 4 mil 892.

Para COVID-19 se estudiaron 13 mil 903 muestras, resultando 659 muestras positivas. El país acumula un millón 851 mil 950 muestras realizadas y 24 mil 764 positivas.

Del total de casos (659): 582 fueron contactos de casos confirmados; 36 con fuente de infección en el extranjero; en el día 41 sin fuente de infección precisada. De los 659 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 356 y del sexo masculino 303.

El 41,9% (276) de los 659 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 14 mil 085 que representa el 56,9 % de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 55 están vinculados con viajeros internacionales. Los 659 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 89; de 20 a 39 años: 207; de 40 a 59 años: 233; y más de 60: 130 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 5 casos

Guane: 1 (sin fuente de infección precisada).

Los Palacios: 1 (sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 16 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 3 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 7 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 3 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 312 casos

Diez de Octubre: 21 (19 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Arroyo Naranjo: 37 (36 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 33 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 23 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 28 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 15 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 12 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 16 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 13 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 33 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 29 (27 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Playa: 7 (contactos de casos confirmados).

Plaza de La Revolución: 15 (contactos de casos confirmados).

Regla: 10 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 20 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 31 casos

Güines: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Madruga: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San José de Las Lajas: 6 (3 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Matanzas: 36 casos

Calimete: 1 (contacto de caso confirmado).

Cárdenas: 15 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 3 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 14 (contactos de casos confirmados).

Perico: 3 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 14 casos

Aguada de Pasajeros: 2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 11 (7 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Lajas: 1 (sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 53 casos

Caibarién: 1 (sin fuente de infección precisada).

Manicaragua: 4 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 45 (44 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Santo Domingo: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 6 casos

Fomento: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 2 (1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 55 casos

Baraguá: 4 (contactos de casos confirmados).

Chambas: 1 (importado).

Ciego de Ávila: 28 (3 contactos de casos confirmados, 23 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Florencia: 2 (importados).

Majagua: 3 (contactos de casos confirmados).

Morón: 17 (15 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Las Tunas: 4 casos

Amancio: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Holguín: 11 casos

Báguanos: 1 (contacto de caso confirmado).

Banes: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Cacocum: 1 (importado).

Frank País: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Moa: 2 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 71 casos

Contramaestre: 5 (1 contacto de caso confirmado y 4 sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 1 (contacto de caso confirmado).

San Luis: 1 (sin fuente de infección precisada)

Santiago de Cuba: 64 (57 contactos de casos confirmados, 1 importado y 6 sin fuente de infección precisada).

Granma: 6 casos

Bayamo: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Guisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Jiguaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 1 (contacto de caso confirmado).

Yara: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 32 casos

El Salvador: 17 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 12 (contactos de casos confirmados).

Manuel Tames: 2 (contactos de casos confirmados).

Niceto Pérez: 1 (contacto de caso confirmado).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 7 casos (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

De los 24 mil 764 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 892, 4 mil 853 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 210 (dos en el día), dos evacuados, 47 retornados a sus países, 563 altas del día, se acumulan 19 mil 613 pacientes recuperados (79,1%). Se atienden en las terapias intensivas 39 pacientes confirmados, de ellos 18 críticos y 21 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis limítrofe. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales a predominio de hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias y fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable. En anuria. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana 68 años de edad. Municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Hiperuricemia y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, a través de traqueostomía, compatible con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente. Oligoanuria. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Imágenes radiopacas de aspecto inflamatorio diseminadas en ambos campos pulmonares de mayor densidad hacia las bases y vértices, en el hemitórax izquierdo se extienden hasta tercio medio. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano venezolano de 48 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, sedado y relajado, con enfisema subcutáneo en torso y cara, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidad de ambos campos pulmonares, no se aprecia neumotórax. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, compatible con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Creatinina elevada, valorado por nefrología. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, se recibió por insuficiencia renal aguda con criterio de hemodiálisis, se trabaja en el control del medio interno, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente. En anuria. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Enfisema subcutáneo y lesiones de aspecto inflamatorio en ambos hemitórax. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en hemitórax izquierdo con derrame pleural. Reportada de crítico estable.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mantiene bradicardia sinusal, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica con Marcapaso Permanente. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en horas de la madrugada presentó disnea intensa, aleteo nasal con hipotensión arterial, que impresiona un fallo de ventrículo izquierdo por lo que regresa a la terapia apoyado con aminas. Consciente, orientado, ventilando espontáneamente con buena saturación. Inestable hemodinámicamente, apoyado con dobles aminas. Buen ritmo diurético. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en la madrugada por desaturaciones hubo necesidad de intubar y ventilar. Ahora sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Imágenes de aspecto inflamatorias en región hilio basal bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Viñales, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado intersticial bilateral difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, reside en el municipio Trinidad, provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil e Incontinencia Urinaria. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tendencia a la hipertensión arterial sistólica y episodios de bradicardia, consciente, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable, se reajusta el tratamiento de antihipertensivos. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en la madrugada presentó hipoxemia severa con acidosis respiratoria que conllevó a cambios en los parámetros ventilatorios, ahora sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Electrocardiograma con lesión compatible de Infarto Agudo de cara anterior extensa con bloqueo de rama izquierda. Rayos X Tórax. Sin cambios. Radiopacidades en ambos campos pulmonares, respetando los vértices. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 32 años de edad. Municipio Songo La Maya, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica Obstructiva por Adenocarcinoma prostático. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, compatible con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con doble aminas. Oligoanúrica. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares, con atelectasia en hemitórax izquierda. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable, Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 92 años de edad.Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil y Artrosis.Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, vigil, no coopera al interrogatorio, con marcada rigidez en el lecho, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Rx de Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias del pulmón izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 22 años de edad. Municipio y provincia. Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Comunicación Interventricular con prótesis valvular aortica e Insuficiencia Arterial operada. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, consciente, con períodos de disociación y cierto grado de agitación, no déficit motor evidente, sin náuseas, ni vómitos, ventilando espontáneamente sin apoyo de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 104 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico y Hepatitis C. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontanea. Hemodinámicamente estable. En anuria. Gasometría con acidosis metabólica. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 23 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Prolapso de la Válvula Mitral e Insuficiencia Arterial Periférica de Miembro Superior Derecho.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 91 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Fumadora. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, orientada, mejoría del estado general, se realiza punción de absceso pulmonar derecho extrayendo 1000 ml de pus, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Radiopacidad en base derecha con sonda de pleurotomía funcional. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Presencia de múltiples opacidades de aspecto inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo y más acentuada hacia la base de este hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con disnea de esfuerzo, ventilando en espontánea con oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Electrocardiograma con supradesnivel del ST en cara antero septal e isquemia de cara anterior, compatible con Infarto Agudo de Miocardio con disfunción ventricular izquierda. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Se observan lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares predominantemente en el hemitórax izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica terminal. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, ayer se observaron signos inflamatorios a nivel de la fístula de hemodiálisis por lo que no se realizó el proceder, se le indica tratamiento, se revalora hoy por nefrología para decidir hemodiálisis. En ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 5 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Sano.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, después de la realización de la punción lumbar aparece llene capilar enlentecido, pulso débil, frialdad distal y gradiente térmico por lo que se decidió el uso de aminas, ventilando espontáneamente. Inestable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Punción Lumbar positiva (Meningoencefalitis viral). Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 5 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glioma de Tallo Cerebral no operable que hace Bronconeumonías a repetición. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, moviliza secreciones blanquecinas abundantes a través de cánula de traqueostomía, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones bronconeumónicas difusas bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad.Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígenoy adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Electrocardiograma. Fibrilación auricular con respuesta rápida. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 45 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Venosa Periférica, Bronquiectasia y VIH. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con tos aislada que moviliza escasas secreciones y discreta disnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Mejoría radiológica. Moteado difuso en hemitórax derecho y en el tercio medio del izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Hernia Discal. Se encuentra en Terapia Intensiva, con ventilación no invasiva en decúbito prono y distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Extensas opacidades heterogéneas densas en casi toda la totalidad del hemitórax derecho y 2/3 inferiores del izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en bases de ambos campos pulmonares a predominio hilio basal derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica (operada hace 9 años) y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con deposiciones diarreicas, con ventilación no invasiva, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros normales. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario alternando con ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable, Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en bases de ambos campos pulmonares así como congestión pulmonar. Reportado de grave.

Fallecidos:

Ciudadano cubano de 71 años de edad, residía en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica. Comenzó con tos y decaimiento, es valorado por el Médico de Familia y fue remitido para el centro de aislamiento como sospechoso, le realizan PCR que resultó negativo y se le da el alta. Días posteriores presentó toma del estado general, pérdida del apetito, es atendido por el médico de familia, le realizó una glicemia con cifras de 29 mmol/l y lo remitió para el hospital. Por las enfermedades de base fue ingresado y se realiza PCR que resultó positivo, por lo que fue remitido para hospital donde se atienden a estos pacientes. Obnubilado, hipoxémico, es atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Cuerpo de Guardia. Hizo parada cardiorespiratoria, son efectivas las maniobras de resucitación, se recupera el ritmo cardíaco. Presentó Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida, se intubó y ventiló. Fue trasladado para la Unidad de Cuidados Intensivos, comenzó con tratamiento según protocolos para estos pacientes. Se mantuvo inestable hemodinámicamente e hipoxémico. Se le realizó una sesión de hemodiálisis como parte del tratamiento de su enfermedad de base, manteniéndose inestable. Hizo parada cardíaca y se recuperó con maniobras de resucitación cardiopulmonar, posteriormente repite la parada de la que no se recupera. Lamentamos lo sucedido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 82 años de edad, residía en el municipio Martí, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Postrado. Comenzó con tos y falta de aire, lo remitieron para el hospital, se recibió con polipnea marcada e hipoxemia, por lo que es trasladado para la Terapia Intensiva. Mejoró la oxigenación con suministro de oxígeno. Recibió tratamiento según protocolos para estos pacientes. Posteriormente mejoraron los parámetros ventilatorios, Rayos x de Tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Se mantuvo con adecuada saturación con oxígeno suplementario y aceptable hemodinámica. Hizo una bradicardia extrema hasta llegar a la asistolia, se hacen maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos lo sucedido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 28 de enero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 101 millones 706 mil 193 los casos confirmados (+ 398 mil 936) con 25 millones 984 mil 603 casos activos y 2 millones 191 mil 332 fallecidos (+ 12 mil 064) para una letalidad de 2,15 (=).

En la región de las Américas se reportan 45 millones 500 mil 235 casos confirmados (+ 170 mil 296), el 44,73 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 866 mil 036 casos activos y 1 millón 044 mil 727 fallecidos (+ 5 mil 397) para una letalidad de 2,29 (=).