Parte de cierre del día 15 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 15 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 8 mil 200 pacientes, sospechosos 3 mil 298, en vigilancia 779 y confirmados activos 4 mil 123.

Para COVID-19 se estudiaron 13 323 muestras, resultando 405 muestras positivas. El país acumula un millón 676 mil 882 muestras realizadas y 17 mil 501 positivas (1,04 %).

Del total de casos (405): 337 fueron contactos de casos confirmados, 27 con fuente de infección en el extranjero y 41 sin fuente de infección precisada. De los 405 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 207 y del sexo masculino 198.

El 60.7% (246) de los 405 casos positivos fueron asintomáticos acumulándose un total de 10 mil 737 que representa el 61.3% de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 42 (10.3%) están vinculados con viajeros internacionales, acumulando 6 mil 214 que representa el 68,8% del total de casos autóctonos desde el 15 de noviembre.

Los 405 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años 60, de 20 a 39 años 137 , de 40 a 59 años 150 , 60 y más 58 .

Distribución por provincias y municipio de los casos confirmados:

Pinar del Río: 9 casos

Los Palacios: 2 ( 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada)

Pinar del Río: 7(6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Artemisa: 11 casos

Alquizar :6( contactos de casos confirmados)

Bauta: 1( contacto de caso confirmado)

Mariel:1( contacto de caso confirmado)

San Antonio de los Baños: 3( contactos de casos confirmados)

La Habana: 171 casos

10 de Octubre: 28 (contactos de casos confirmados)

Arroyo Naranjo: 19 (contactos de casos confirmados)

Boyeros: 15( 14 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Centro Habana: 21 (contactos de casos confirmados)

Cerro: 12( 11 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Cotorro: 9(contactos de casos confirmados)

Guanabacoa: 6(5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Habana Vieja: 6 (contactos de casos confirmados)

Habana Este: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado)

La Lisa: 9(contactos de casos confirmados)

Marianao: 9 (contactos de casos confirmados)

Playa: 7(6 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Plaza de la Revolución: 14(contactos de casos confirmados)

Regla: 4(contactos de casos confirmados)

San Miguel del Padrón: 7 (contactos de casos confirmados)

Mayabeque: 6 casos

Güines : 4(2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada)

Madruga: 2( contactos de casos confirmados)

Matanzas: 25 casos

Cárdenas: 10 ( 8 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Jovellanos: 1( contacto de caso confirmado)

Limonar: 2( contactos de casos confirmados)

Matanzas: 8( contactos de casos confirmados)

Pedro Betancourt: 3( contactos de casos confirmados)

Perico: 1(importado)

Cienfuegos: 11 casos

Abreus: 6( contactos de casos confirmados)

Rodas: 5( 4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Villa Clara: 20 casos

Camajuaní: 3( contactos de casos confirmados)

Manicaragua: 3( contactos de casos confirmados)

Santa Clara: 7( contactos de casos confirmados)

Santo Domingo: 7( contactos de casos confirmados)

Ciego de Ávila: 43 casos

Baraguá:1 (importado)

Bolivia: 2 ( sin fuente de infección precisada)

Ciego de Avila: 12 (5 contactos de casos confirmados,2 importados y 5 sin fuente de infección precisada)

Morón: 26 (12 contactos de casos confirmados,10 importados y 4 sin fuente de infección precisada)

Venezuela:2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado)

Camagüey: 43 casos

Camagüey: 32(16 contactos de casos confirmados, 1 importado y 15 sin fuente de infección precisada)

Céspedes: 2( contactos de casos confirmados)

Esmeralda: 1 (sin fuente de infección precisada)

Florida: 3( contactos de casos confirmados)

Guáimaro: 3(1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada)

Vertientes: 2(importados)

Las Tunas: 5 casos

Las Tunas: 4( contactos de casos confirmados y 1 importado)

Puerto Padre: 1 (contacto de caso confirmado)

Granma: 6 casos

Bayamo: 6( 5 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Holguín: 8 casos

Báguanos: 1 (contacto de caso confirmado)

Banes: 1 (sin fuente de infección precisada)

Gibara: 1 (contacto de caso confirmado)

Holguín: 5(3 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Santiago de Cuba: 47 casos

Contramaestre: 5 (contactos de casos confirmados)

Mella: 1 (contacto de caso confirmado)

Palma Soriano: 1 (contacto de caso confirmado)

Santiago de Cuba: 40 ( 37 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada)

De los 17 mil 501 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 123 (23,5%), 4 mil 077 (99,29%) con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 166 (cuatro en el día), dos evacuados, 30 retornados a sus países, 238 altas del día, se acumulan 13 mil 180 pacientes recuperados (75,3%). Se atienden en las terapias intensivas 46 pacientes confirmados, de ellos 15 críticos y 31 graves.

Pacientes en estado crítico.

Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Operada de Fractura de Cadera y reintervenida. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada y relajada, con elementos de sepsis de la herida quirúrgica, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares extendiéndose a todo el hemitórax izquierdo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, hiperglicemico, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Buena diuresis Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de41 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Policlínico. José Jacinto Milanés. CMF. No. 18 Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros normales. Rayos x de tórax. Sin cambios, Extensas lesiones intersticiales bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 98 años de edad, residente en el municipio Ciro Redondo, provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mal estado general, no responde al llamado, con tendencia a la hipotensión, gradiente térmico, sin constatarse la presencia de pulsos periféricos, con ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Oligúrica. Rayos x tórax. Radiopacidad difusa en ambos campos pulmonares más aumentada en el campo pulmonar derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia severa. Rayos x de tórax. Sin cambios. Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares con ligera congestión pulmonar. Crítico inestable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, resiente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Glicemia elevada de difícil control. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos x de tórax. Sin cambios. Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares con áreas de condensación en la base pulmonar derecha. Crítico inestable.

Ciudadano cubano de 67 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, presentó desaturación, con bradicardia extrema y convulsiones con necesidad de intubar y ventilar, afebril, con secreciones traqueo bronquiales purulentas, en ventilación mecánica, compatible con un distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares. Crítico estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos x de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin polipnea, en ventilación mecánica no invasiva. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos x de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares, a predominio de hemitórax izquierdo. Crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Gotosa. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Crítico estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, se mantiene con tendencia a la hipertensión, sedado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos x de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Crítico estable.

Ciudadano cubano de 91 años de edad, residente municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, empeoramiento clínico con fiebre y episodio de Taquicardia Paroxística Supraventricular, con manifestaciones de bajo gasto que requirió tratamiento con aminas vasoactivas y volumen, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Oligoanúrico. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Imágenes radiopacas difusas bilaterales heterogéneas y radiopacidad homogénea basal izquierda. Crítico inestable.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, diabetes mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, afebril, se mantiene hipotensa, taquicárdica, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Anuria. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos x de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias difusas que ocupan ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 12 años de edad, residente en el municipio Venezuela. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Parálisis Cerebral Infantil y Epilepsia. Se encuentra en Terapia Intensiva, febril, con ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos x tórax. Radiopacidad en tercio medio y base del pulmón derecho. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Fractura de Cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave

Ciudadana cubana de 103 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Fractura antigua de cadera operada y Demencia senil. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, signos de trombosis venosa profunda del miembro superior izquierdo, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente inestable, se retira las aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Discretas lesiones inflamatorias en ambas bases a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Bronquitis crónica. Se encuentra en el día 20 de evolución y día 8 en Terapia Intensiva, afebril, paciente ahora que estando reportado de Cuidado comienza con falta de aire y desaturación por lo que cambia de reporte, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en el Terapia Intensiva, afebril, con ligera polipnea, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. TAC tórax. Imágenes en brillo deslustrado, compatible con condensaciones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio. Centro de Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomático, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en bases y periferia de ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 1 mes de edad. Municipio y Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, presenta en la noche una deposición diarreica amplia que le produce una acidosis metabólica con necesidad de reposición de volumen, se mantiene con lactancia mixta, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en base izquierda. Reportado de grave

Ciudadano cubano de 8 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma No Hodgkin (diagnosticado hace 2 años). Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en la madrugada con disminución de la saturación y con hipoxemia ligera en la gasometría por lo que se comienza con la administración de oxígeno a alto flujo, Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Bandas de atelectasia en región hilio basal derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 1 mes de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con deposiciones diarreicas liquidas, se suspende Kaletra, se mantienen solo con lactancia materna, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Negativo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular, Cardiopatía Isquémica y Neoplasia de próstata con metástasis en pulmón. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tinte ictérico, continúa con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos x de tórax. Sin cambios. Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares mezcladas con imágenes en parches que pudieran corresponder con metástasis pulmonares de la neoplasia de próstata. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 5 años de edad. Municipio Manicaragua. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia Linfoide Aguda diagnosticada en el mes de noviembre. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomática, en ventilación espontánea sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría. Normal. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado inflamatorio en hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Cardiopatía Isquémica, Cataratas y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo, en anasarca aunque han disminuido los edemas de miembros inferiores, se mantiene la coluria, sin polipnea, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Sin cambios. Aumento del índice cardiotorácico, con signos de fibroenfisema pulmonar, con reforzamiento de la trama hiliar bilateral y las bases con borramiento del ángulo costo frénico derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, febril en horas de la noche, ahora sin fiebre, se extuba anoche sin complicaciones, polipnea ligera y tos que permite movilizar secreciones traqueobronquiales, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Sin cambios. Radiopacidades heterogéneas en menor cuantía en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio y Provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Epilepsia e Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, consciente, cooperativa, con ligera falta de aire, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos x de tórax. Múltiples opacidades algodonosas heterogéneas de límites mal definidos localizados en región basal derecha y parahiliar periférica izquierda de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio y Provincia. Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación invasiva alternando con ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio y Provincia. Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardíaca, Asma Bronquial, Demencia Senil y Cáncer de Mama en estudio. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mejoría clínica, sin falta de aire y tos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con ligera hipoxemia. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Imagen radiopaca homogénea hiliobasal derecha con borramiento de los senos costofrénicos y cardiofrénicos a ese nivel que ascienden hasta el tercio medio del pulmón derecho. Electrocardiograma. Fibrilación Auricular con respuesta ventricular conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio y Provincia. Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mejoría clínica, ligera falta de aire, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Imagen radiopaca homogénea hilio basal derecha con signos de atrapamiento de aire, fibroenfisema pulmonar y bronquiectasia bilateral. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mejoría clínica, con polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Electrocardiograma Fibrilación auricular crónica. Rayos X de Tórax. Ensanchamiento del mediastino de aspecto vascular, radiopacidad heterogénea parahiliar bilateral, cisuritis. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Fibrilación Auricular y Colitis. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mantiene disnea y tos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable. hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Electrocardiograma Fibrilación auricular crónica. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias bibasales y congestión pulmonar. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio. Yateras Provincia. Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de Tiroides Operado, Traqueostomizado permanente, metástasis en piel, colon y laringe. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin lesión inflamatoria, con lesión radiopaca de aspecto neoplásica en región hilio basal derecha. Electrocardiograma. Fibrilación auricular con respuesta ventricular acelerada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 43 años de edad. Municipio: Bayamo, provincia: Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Epilepsia. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando en espontánea sin suplemento. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio basal bilateral. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio. Sandino. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Fibrilación Auricular y Anemia Crónica en estudio. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, no disnea, ventilando espontáneamente sin oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Discretas lesiones de aspecto inflamatorio en región pericárdica izquierda. Electrocardiograma. Ritmo sinusal. Decapitación de la onda R en cara antero septal. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y operado de próstata por Hiperplasia. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, orientado sin focalización en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente, estable, Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base izquierda con signos de fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 46 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Jaruco. Provincia Mayabeque.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave

Ciudadano cubano de 53 años de edad. MunicipioArroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Reportado de grave

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportada de grave

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio Alquízar. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con edemas en miembros inferiores, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno consuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias que predominan en los dos tercios superiores de ambos hemitórax. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio Matanzas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, apática, responde al interrogatorio pero con una conducta apática, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Moa. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Artrosis. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos y expectoración, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Patrón difuso intersticial con opacidades bibasales de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Santiago de Cuba. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipnea superficial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría alcalemia respiratoria, hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio bilateral diseminado en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 50 años de edad. Municipio y Provincia. Santiago de Cuba. Policlínico. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, mejoría clínica, hiperglicemica, sin falta de aire, con ventilación no invasiva,. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Glucemia en 16 mmol/L en corrección. Gasometría hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares, a predominio de las bases. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Comenzó con falta de aire, tos seca y fiebre y no acudió a los Servicios de Salud. Es evaluada por el Área de Salud y remitida e ingresada en sala de sospechosos. Mantuvo la disnea ligera y la tos. Se recibe PCR con resultado positivo, por lo que fue trasladada a sala de confirmados. En el examen físico aparecieron crepitantes en hemitórax derecho, en el Rayos X de Tórax se apreciaron lesiones inflamatorias en base pulmonar derecha. Persistió la disnea, con estabilidad hemodinámica. El día 11 de enero muestra disnea intensa, hasta el agobio respiratorio, por lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, es intubada y ventilada en modalidad controlada. El día 12 de enero presentó empeoramiento clínico gasométrico y radiológico, se mantuvo ventilada, es apoyada con aminas. Los días posteriores presentó inestabilidad hemodinámica, ventilada, fue necesario modificar parámetros ventilatorios y elevar las dosis de aminas. El día 15 de enero hace parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, del municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Demencia Senil. Comenzó con falta de aire y fiebre y no acudió a los Servicios de Salud. Es evaluada por el Área de Salud, y fue remitida e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. En el exámen físico aparecieron crepitantes en hemitórax izquierdo, en el Rayos X de Tórax se apreciaton lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. Los días posteriores mantiene disnea ligera, con estabilidad hemodinámica. Fue tratada con aporte de oxigeno suplementario. Evolucionó con empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Presentó polipnea intensa, hipotensión arterial, cianosis, es intubada y ventilada en modalidad controlada y apoyada con aminas. Hizo parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 92 años de edad, del municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Secuelas de Enfermedad Cerebrovascular. Comenzó con falta de aire y fiebre y no acudió a los Servicios de Salud. Es evaluada en el Área de Salud, por presentar, falta de aire, hipotensión arterial y estupor, y fue remitida e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes. La paciente llegó con disnea intensa, cianosis, frialdad e hipotensión arterial, fue intubada y ventilada en modalidad controlada, apoyada con dosis elevadas de aminas. Evolucionó con empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Hizo parada cardíaca en asistolia, son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 83 años de edad, del Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica. Comenzó con tos, falta de aire, fiebre y decaimiento. No acudió a los Servicios de Salud. En días posteriores es llevado por los familiares al Área de Salud, donde fue evaluado y remitido al Hospital. Es valorado e ingresado en sala de medicina; en el examen físico, se precisan crepitantes, en el Rayos X de Tórax, lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Fue indicado PCR que resultó positivo. Los días posteriores mantuvo disnea ligera con hemodinámica estable. Presentó polipnea intensa, hipotensión arterial, cianosis, por lo que se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Fue intubado y ventilado en modalidad controlada y apoyado con aminas. Presentó empeoramiento clínico radiológico, y gasométrico. Hizo evento de bradicardia extrema hasta la parada cardíaca, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Hasta el 15 de enero se reportan 189 países (=) con casos de COVID-19, asciende a 93 millones 928 mil 766 los casos confirmados (+ 821 mil 273 ) con 21 millones 504 mil 556 casos activos y 2 millones 10 mil 446 fallecidos (+ 16 mil 979 ) para una letalidad de 2,14 ( = ).

En la región las Américas se reportan 41 millones 621 mil 99 casos confirmados (+ 383 mil 463), el 44,31 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 187 mil 85 casos activos y 959 mil 430 fallecidos (+ 7 mil 235) para una letalidad de 2,3 ( = ).