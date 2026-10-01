Celebran aniversario 77 de la fundación de la República Popular China

Beijing, 1 oct.- China celebra hoy el aniversario 77 de la fundación de la República Popular, al tiempo que el presidente Xi Jinping llamó a mantener la confianza y avanzar hacia la revitalización nacional.

Durante una recepción con motivo de la efemérides, Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que el sistema socialista con características chinas ha demostrado grandes ventajas tras un largo proceso de exploración y práctica.

Señaló que el gigante asiático ha elevado de forma constante la modernización de su sistema y capacidad de gobernanza, mientras la revitalización de la nación china avanza de manera irreversible.

El presidente destacó que durante los 77 años transcurridos desde la fundación de la República Popular, el Partido Comunista de China ha unido y dirigido al pueblo en un proceso de desarrollo que permitió alcanzar un crecimiento económico acelerado y una estabilidad social prolongada.

Añadió que el país cumplió el primer objetivo del centenario, referido a la culminación de la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos, y avanza hacia la meta de convertir a China en un país socialista moderno y poderoso.

Xi indicó que este año se elaboró y comenzó a implementarse el XV Plan Quinquenal, mientras la economía resiste las presiones y muestra fortaleza y vitalidad.

Subrayó la necesidad de mantener la estabilidad como prioridad, aplicar plenamente el nuevo concepto de desarrollo, acelerar la creación de un nuevo modelo de desarrollo, profundizar la reforma y la apertura y coordinar mejor el desarrollo y la seguridad.

El mandatario también llamó a mejorar las condiciones de vida de la población y cumplir los objetivos económicos y sociales previstos para el año, con vistas a garantizar un buen comienzo del XV Plan Quinquenal.

En relación con Hong Kong y Macao, Xi reiteró el compromiso con los principios de “un país, dos sistemas”, “Hong Kong gobernado por los hongkoneses” y “Macao gobernado por los macaenses”, así como con el alto grado de autonomía de ambas regiones.

Sobre Taiwán, abogó por profundizar los intercambios y la cooperación entre ambas partes del estrecho, combatir las fuerzas separatistas favorables a la “independencia de Taiwan” y oponerse a la injerencia externa.

En política exterior, Xi reafirmó que China mantendrá una política independiente y pacífica y promoverá las cuatro iniciativas globales, además de impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

La recepción fue presidida por el primer ministro Li Qiang y contó con la presencia de otros dirigentes, entre ellos Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi y Han Zheng.

Durante el encuentro, dirigentes y representantes chinos y extranjeros brindaron por el aniversario y expresaron deseos de prosperidad para China, bienestar para su población y amistad duradera entre el pueblo chino y los pueblos de otros países.